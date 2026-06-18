Do zatrzymań doszło we wtorek. "Wśród zatrzymanych są trzej pracownicy spółki oraz czterej przedsiębiorcy realizujący zamówienia dla PESA, w tym były żołnierz" - czytamy w komunikacie Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

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W miejscach zamieszkania oraz prowadzenia działalności gospodarczej przez tych ludzi funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację oraz sprzęt elektroniczny. Część czynności realizowano także w siedzibie spółki PESA Mińsk Mazowiecki.

Akcja CBA w zakładach PESA. W tle dziesiątki milionów złotych

Ostatecznie funkcjonariuszom CBA udało się rozbić układ korupcyjny przy zamówieniach na tabor kolejowy, który funkcjonował w okresie od grudnia 2019 roku do stycznia 2024 roku pomiędzy pracownikami zakładu PESA a przedsiębiorcami świadczącymi usługi na rzecz spółki z zakresu napraw i modernizacji taboru kolejowego.

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Dotychczasowe ustalenia wskazują na to, że proceder polegał na przyjmowaniu korzyści majątkowych przez osoby pełniące funkcje kierownicze w spółce w zamian za przekazywanie poufnych informacji przedsiębiorcom na temat planowanych postępowań przetargowych oraz na bezpośrednim wpływaniu na ich przebieg. "Szacuje się, że sprawa może dotyczyć ponad 1150 zamówień publicznych, których łączna wartość przekracza 28,5 mln zł" - podało CBA.

Mińsk Mazowiecki. Korupcja w zakładach PESA. CBA informuje o zatrzymaniach

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, gdzie usłyszeli zarzuty korupcyjne. Zastosowano wobec nich ponadto poręczenia majątkowe, dozór policji oraz zakaz kontaktowania się z określonymi osobami. Część zatrzymanych przyznała się do winy. Jak podkreśla CBA, sprawa ma charakter rozwojowy i planowane są kolejne działania.

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Śledczy zaapelowali do osób, które były uwikłane w proceder korupcyjny, aby skorzystały z klauzuli niekaralności. "Aby uniknąć kary w przypadku łapownictwa menedżerskiego, osoba, która udzieliła lub obiecała udzielić korzyści majątkowej lub osobistej (...), musi zawiadomić o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnić wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, zanim organ ten się o nich dowiedział" - czytamy.