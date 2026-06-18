Incydent podczas obrad Sejmu. Posłanka KO nagle osunęła się na ziemię
Katarzyna Piekarska zasłabła w czwartek na sali plenarnej Sejmu. Do zdarzenia doszło podczas przerwy w bloku głosowań proceduralnych, gdy posłanka Koalicji Obywatelskiej podeszła do ław zajmowanych przez polityków Prawa i Sprawiedliwości. Parlamentarzystce natychmiast udzielono pomocy.
Niebezpieczny incydent miał miejsce w czwartek, krótko przed godziną 13, podczas posiedzenia Sejmu. Marszałek Włodzimierz Czarzasty prowadził wówczas serię głosowań proceduralnych.
Po ogłoszeniu krótkiej przerwy Katarzyna Piekarska opuściła swoje miejsce i skierowała się w stronę ław posłów Prawa i Sprawiedliwości. Na nagraniu z transmisji obrad widać, jak przedstawicielka KO prowadzi ożywioną rozmowę z politykami opozycji. Po chwili posłanka nagle upada do tyłu.
Katarzyna Piekarska zasłabła w Sejmie. Posłowie ruszyli z pomocą
Zgromadzeni wokół parlamentarzyści natychmiast zareagowali i zaczęli udzielać jej pomocy. Wokół posłanki zebrało się kilkanaście osób, część próbowała ją ocucić i wachlowała ją. Po chwili w stronę ław sejmowych ruszyli również funkcjonariusze Straży Marszałkowskiej.
O zdarzeniu mówił w rozmowie z dziennikarzami "Faktu" poseł PiS Kazimierz Smoliński. Jak relacjonował, Piekarska miała podejść do jednego z posłów PiS po głosowaniu.
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- Katarzyna Piekarska podeszła do jednego z naszych posłów z pretensjami po głosowaniu, była rozemocjonowana. Stałem z boku i nie brałem udziału w tej sytuacji. Po tym, jak zasłabła, krzyczeliśmy o pomoc i staraliśmy się ocucić posłankę. Pomogła jej Katarzyna Sójka, która jest lekarzem - powiedział Smoliński.
Według relacji reporterów obecnych w Sejmie, w momencie incydentu na sali plenarnej było bardzo duszno. Na razie nie przekazano oficjalnych informacji o stanie zdrowia posłanki.
Posłanka KO zasłabła w Sejmie. To nie pierwszy taki przypadek
Po udzieleniu pomocy Katarzyna Piekarska została wyprowadzona z sali obrad przy wsparciu polityków oraz Straży Marszałkowskiej. Na nagraniu widać, jak osoby znajdujące się w pobliżu pomagają jej opuścić salę.
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To nie pierwsza podobna sytuacja z udziałem posłanki Koalicji Obywatelskiej. Katarzyna Piekarska zasłabła w Sejmie również cztery lata temu. Wówczas z sali obrad wynosili ją Władysław Kosiniak-Kamysz, który z wykształcenia jest lekarzem, oraz Dariusz Joński.
Po tamtym zdarzeniu parlamentarzystka trafiła na krótko do szpitala, gdzie wykonano jej podstawowe badania.Czytaj więcej