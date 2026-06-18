Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ma zaproponować państwom członkowskim rozszerzenie tymczasowej ochrony dla osób uciekających przed rosyjską agresją na Ukrainę. Jej zakres z kolei ma być jednak ograniczony, "aby nie osłabić zdolności Ukrainy do obrony". - przekazał w środę "Der Spiegel", cytując fragment listu wysłanego do szefów państw i rządów krajów UE.

Zdaniem niemieckiego tygodnika opinii można to interpretować jako sygnał, że przyjmowanie uchodźców z Ukrainy, w szczególności mężczyzn w pełni sprawnych fizycznie, ma zostać utrudnione.

Unia Europejska chce ograniczyć przyjmowanie Ukraińców

Na spotkaniu ministrów spraw wewnętrznych UE na początku czerwca państwa członkowskie Wspólnoty opowiedziały się za utrudnieniem wjazdu do Unii w pełni sprawnym fizycznie mężczyznom z Ukrainy. Według Niemieckiej Agencji Prasowej (DPA) propozycja zwolnienia osób w wieku od 23 do 60 lat z obowiązku przyjęcia uchodźców spotkała się z szerokim poparciem.

- Poprosiłem go (Wołodymyra Zełenskiego - red.), aby dopilnował, aby ci młodzi mężczyźni pozostali w kraju, ponieważ są potrzebni tam, a nie w Niemczech - komentował kanclerz Friedrich Merz.

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"Spiegel" przypomniał, że uchodźcy, uciekający przed wojną za wschodnią granicą NATO podlegają przepisom tzw. dyrektywy UE w sprawie masowego napływu. Oznacza, że ​​ich wnioski o azyl nie są rozpatrywane indywidualnie.

To rozporządzenie UE obowiązuje obecnie do 4 marca 2027 r. Komisarz UE ds. migracji Magnus Brunner zapowiedział, że wkrótce przedstawi wniosek o jego przedłużenie. Do tej pory ponad 4,3 miliona Ukraińców ubiegało się o ochronę w UE.

jkn/wka / polsatnews.pl