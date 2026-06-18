Polityk PiS Janusz Cieszyński opublikował w czwartek zdjęcie, na którym - jak opisał - widać drzwi do gabinetu prezes Warszawskiego Szpitala Południowego Anny Łukasik. Wejście zostało zaklejone taśmą klejącą, umieszczono także na nich kartkę z informacją o "zaplombowaniu" pomieszczenia.

"Gabinet prezes Anny Łukasik w Szpitalu Południowym zaplombowany" - przekazał w mediach społecznościowych były minister cyfryzacji.

Polsatnews.pl próbował uzyskać komentarz od medycznej placówki w tej sprawie, ale do chwili publikacji artykułu nie udało nam się skontaktować z jej przedstawicielami.

Gabinet prezes Anny Łukasik w Szpitalu Południowym zaplombowany 😂



Niestety nie chcą nas z @a_milczanowska wpuścić do VIP roomu... pic.twitter.com/QlHL1shDDd — Janusz Cieszyński (@jciesz) June 18, 2026

Szpital Południowy. Drzwi do gabinetu prezes "zaplombowane"

Jak dodał Cieszyński, do Szpitala Południowego w ramach poselskiej kontroli wszedł wraz z partyjną koleżanką Anną Milczanowską. Również ona zabrała głos w tej sprawie, twierdząc, że w stołecznej placówce funkcjonował "salonik VIP" dla polityków Koalicji Obywatelskiej. Informację o jego istnieniu podał w środę portal Zero.pl.

"Chcemy tam wejść, nie chcą nas wpuścić. Czekamy z Januszem Cieszyńskim w gabinecie dyrektora ds. administracyjno-prawnych, przyszła zaplombowana pani prezes, prawnik, nic nie mogą, nic nie wiedzą, nic nam nie powiedzą! Pycha kroczy przed upadkiem!" - napisała polityczka.

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Do Cieszyńskiego w mediach społecznościowych zaapelował wiceprzewodniczący KO, były minister zdrowia Bartosz Arłukowicz, który poprosił go, aby ten "nie pchał się w brudnych butach w poszukiwaniu saloników VIP" na teren oddziału, gdzie dokonuje się procedury in vitro. "Może pan w nich wchodzić do szopy z pańskimi respiratorami od handlarza bronią. Tu z daleka. Poza tym przypomnę, że według was in vitro to grzech" - napisał.

Panie pośle Cieszyński. Prośba, żeby pan nie pchał się w brudnych butach w poszukiwaniu saloników VIP do sterylnych oddziałów IN VITRO. Może pan w nich wchodzić do szopy z pańskimi respiratorami od handlarza bronią. Tu z daleka. Poza tym przypomnę, że wg was in vitro to grzech. pic.twitter.com/rGlm68IEhz — Bartosz Arlukowicz (@Arlukowicz) June 18, 2026

W kolejnym materiale Cieszyński poinformował, że prezes szpitala jest "na krótkiej linii ze swym patronem politycznym Bartkiem". "Nikt na oddział oczywiście nie wchodził, co możecie Państwo zobaczyć na filmie" - zapewnił.

Widać, że prezes Łukasik na krótkiej linii ze swym patronem politycznym Bartkiem.



Nikt na oddział oczywiście nie wchodził, co możecie Państwo zobaczyć na filmie 😉⤵️ https://t.co/HIt3ZM31yu pic.twitter.com/v2gW4tsEtC — Janusz Cieszyński (@jciesz) June 18, 2026

Kontrowersje wokół warszawskiego szpitala. Politycy PiS prowadzą kontrole

Głos zabrał też rzecznik PiS Rafał Bochenek. Przekazał, że politycy partii prowadzą w czwartek kontrole w warszawskich szpitalach, z którymi związany ma być lekarz Dawid Kacprzyk. W jego ocenie mógł on pracować bądź w dalszym ciągu pracuje na kilku etatach w innych placówkach medycznych.

- Nasi parlamentarzyści od rana są w Szpitalu Południowym, są również w Szpitalu Bródnowskim, w szpitalu Św. Anny, kontrolują również przychodnię specjalistyczną na Ochocie. Sprawdzamy, na jakich warunkach ten człowiek został tam zatrudniony, kto przeprowadzał konkursy, jak te konkursy były przeprowadzane, kto w nich uczestniczył, jak były rozstrzygane i jak ten człowiek był wynagradzany i czy przychodził w ogóle do pracy, czy pracował w tych placówkach medycznych - powiedział rzecznik PiS.

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Bochenek nadmienił, iż wszystko wskazuje na to, że przypadek Kacprzyka nie jest odosobniony. - Jest próba rozmydlenia tej afery, odwrócenia kota ogonem, mówi się o jakimś systemowym problemie (...). Próbuje się wszystkich umoczyć i stworzyć wrażenie, że to było jakieś systemowe działanie, czy jest systemowe działanie w całej służbie zdrowia. Otóż proszę państwa nie - to jest systemowe, ale złodziejstwo zorganizowane przez polityków KO, bo ktoś tego człowieka w szpitalu zatrudniał, nie w jednym zresztą - mówił Bochenek.

Dawid Kacprzyk zarobił fortunę. Miał też przyjmować polityków KO bez kolejki

Według portalu Zero.pl oddział ratunkowy w Szpitalu Południowym w Warszawie miał w przyspieszonym trybie przyjmować polityków KO. Działacze tej partii mieli być przyjmowani bez kolejki, a kompleksowe badania były wykonywane niemal bezpośrednio po dokonaniu przez nich rejestracji. Politycy mieli być również przyjmowani w specjalnie wydzielonym pokoju - potocznie określonego przez Cieszyńskiego i Milczanowską mianem "saloniku VIP".

Wcześniej media opisały, że Kasprzyk - do niedawna radny KO warszawskiej dzielnicy Ursus oraz koordynator SOR-u w Warszawskim Szpitalu Południowym - miał w trakcie specjalizacji zarobić w ubiegłym roku 1,6 mln zł. Fala kontrowersji odbiła się na karierze młodego medyka. W poniedziałek Marcin Kierwiński - minister spraw wewnętrznych i administracji, ale jednocześnie także szef warszawskich struktur KO - poinformował o rezygnacji Kacprzyka z członkostwa w partii.

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W środę Szpital Południowy poinformował o wypowiedzeniu umów zawartych pomiędzy placówką a 28-latkiem. Następnie media obiegła informacja o tym, że Prokuratura Okręgowa w Warszawie podjęła z urzędu czynności sprawdzające w sprawie priorytetowego przyjmowania polityków KO w Szpitalu Południowym w Warszawie.

Rząd przyjął we wtorek projekt, który umożliwi pozyskiwanie informacji o wynagrodzeniach pracowników medycznych. Dane będą mogły być przypisane do konkretnych pracowników na podstawie numeru PESEL lub numeru prawa wykonywania zawodu. Projekt trafił już do Sejmu - w środę odbyło się jego pierwsze czytanie.