- Jestem bardzo zdeterminowany, by tę sprawę doprowadzić do samego spodu, niezależnie kogo będą dotyczyć te ustalenia - mówił Donald Tusk ws. Szpitala Południowego w Warszawie i Dawida Kacprzyka.

- Mamy zapowiedzianą kontrolę NIK, mamy prokuraturę w tej chwili w Szpitalu Południowym, mamy audyt zlecony przez samorząd warszawski (...). Chcę bardzo wyraźnie podkreślić, że we wszystkich tych sprawach będziemy, ja będę, naprawdę zdeterminowany i bezwzględny - zapowiedział.

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Premier nawiązał do czwartkowej informacji ze stołecznego ratusza, według której Kacprzyk zwrócił szpitalowi pół miliona złotych. - De facto potwierdził, że zaszły nieprawidłowości. Zakładamy, że jego decyzja opiera się na jego świadomości, że działał niezgodnie z prawem - kontynuował Tusk.

- Oczekiwałem wobec niego natychmiastowej rezygnacji z partii. Złożył również mandat radnego m.st. Warszawy. Będzie dalszy ciąg tej sprawy, ponieważ działa prokuratura - wyjaśniał.

Afera w Szpitalu Południowym. Premier: Jestem bardzo zdeterminowany

Premier zapewnił, że wszędzie tam, gdzie będzie naruszenie prawa, będą zarówno konsekwencje prawne, jak i polityczne. - Dobrze wiemy, że problem "znajomości" w szpitalach jest niestety codziennością. Będziemy szukali różnych sposobów, by ograniczyć do minimum tego typu nadużycia. To zarówno kwestia przyzwoitości, jak i równego dostępu do usług medycznych, a także prawna - dodał.

Szef rządu zaznaczył, że celem działań Rady Ministrów nie jest przy tym uderzenie w osoby wykonujące zawód lekarza. - Nie pozwolę na żadne decyzje, które sprawią, że lekarze będą mniej pracowali - zadeklarował.

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Polityk zwrócił się także do swoich zwolenników. - Nie ma mowy o tym, żeby usprawiedliwiać złe rzeczy tym, że inny robili gorsze. I prosiłbym, aby nikt tego argumentu nie używał - podkreślił.

Premier zaznaczył, że nie lekarze są tu problemem i wszelkie ataki na nich są "absurdem" i może mieć jedynie negatywne konsekwencje. Rząd ma pracować, we współpracy z lekarzami, nad wyeliminowaniem kominów płacowych i tego typu nadużyć, przy jednoczesnym zapewnieniu pracownikom medycznym uczciwych i godnych pensji. Premier nie pozwoli jednak na ograniczenie ich czasu pracy, ponieważ to "ograniczy dostęp i wydłuży kolejki".

Tusk porównał również sytuację w Szpitalu Południowym do kontrowersyjnych zakupów sprzętu medycznego, w tym respiratorów, z początku pandemii COVID-19, przez wiceministra zdrowia w rządzie PiS Janusza Cieszyńskiego. - Za ich rządów on awansował. Gdyby dalej rządził PiS, ten młody człowiek (Kacprzyk - red.) pewnie zostałby ministrem - stwierdził premier. - Zero tolerancji dla tych, którzy robią złe rzeczy, to jest ta zasadnicza różnica - dodał.