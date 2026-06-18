Dawid Kacprzyk - już nie radny. Jest oficjalny komunikat

Wkrótce więcej informacji.

Dzień wcześniej Warszawski Szpital Południowy, w którym 28-letni Dawid Kacprzyk koordynował pracę oddziału ratowniczego, poinformował o wypowiedzeniu zawartych z nim umów. Wcześniej zawiadomienie do rzecznika odpowiedzialności zawodowej złożyła w jego sprawie Naczelna Izba Lekarska.

Decyzja placówki medycznej stanowiła pokłosie doniesień medialnych dotyczących 28-latka. Z informacji, które jako pierwszy podał portal Zero.pl, wynikało, że w ubiegłym roku młody lekarz w trakcie specjalizacji, a do niedawna także radny KO warszawskiej dzielnicy Ursus, zarobił 1,6 mln zł.

Sprawa Dawida Kacprzyka. Lekarz zrezygnował z mandatu radnego

W czwartek wiceprzewodnicząca klubu radnych KO w radzie Warszawy Anna Auksel-Sekutowicz przekazała, że Kacprzyk złożył pisemnie rezygnację ze stanowiska radnego przewodniczącemu rady dzielnicy Ursus Dariuszowi Pastorowi. Informację o rezygnacji 28-latka z mandatu zamieścił także w mediach społecznościowych profil lokalnego urzędu.

Z kolei stołeczny ratusz przekazał, że Kacprzyk zwrócił szpitalowi część wypłaconych mu pieniędzy. Szpital Południowy złożył do prokuratury doniesienie o możliwości popełnienia oszustwa. Młody lekarz złożył ponadto wniosek o zawieszenie w prawach członka Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie - przekazał prezes tej izby dr Artur Drobniak.

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Sprawa Kacprzyka oburzyła opinię publiczną także po doniesieniach portalu Zero.pl, z których wynika, że na prowadzonym przez Kacprzyka oddziale politycy KO mieli być przyjmowani bez kolejki, a kompleksowe badania miały być im wykonywane niemal bezpośrednio po dokonaniu przez nich rejestracji. Ponadto działacze ugrupowania i ich rodziny zamiast czekać na przyjęcie do specjalisty w publicznej poczekalni, byli przyjmowani w specjalnie dla nich przygotowanym saloniku dla VIP-ów.

W poniedziałek Kacprzyk zrezygnował z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej.

Tusk o sprawie Kacprzyka. "Oczekuję precyzyjnych informacji"

Do sprawy 28-latka oraz sytuacji w ochronie zdrowia odniósł się w środę premier Donald Tusk. - Każdy, kto znajdzie się w tej sytuacji (związanej z przyjmowaniem na SOR polityków na preferencyjnych zasadach - red.), będzie musiał wytłumaczyć, jak było naprawdę. Oczekuję od samorządu warszawskiego precyzyjnej informacji. Musi zostać to wyjaśnione do samego spodu - mówił szef rządu. Ocenił, że cała sprawa budzi "uzasadnione złe emocje i podejrzenia".

Lider KO przekazał również, że zwrócił się do NIK o przeprowadzenie kontroli zdrowia "tam, gdzie mamy do czynienia z wydatkowaniem środków publicznych". Doprecyzował, że "tam, gdzie będą uzasadnione sytuacje, będzie to także owocowało wnioskami prokuratorskimi".

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- System jest naprawdę zwyrodniały, on przez całe lata robił się coraz mniej sprawnym systemem i coraz bardziej nastawionym na śrubowanie zarobków. I dochodzi do takich dysproporcji, że są szpitale, gdzie wynagrodzenia stanowią blisko 100 proc. wszystkich wydatków szpitala - mówił premier.

Podkreślił, że do tej pory "jeśli administracja rządowa chciała kontrolować tego typu rzeczy, to nie miała prawa mieć dostępu do informacji, kto z imienia i nazwiska ile zarabia, w jakim miejscu".

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wka / polsatnews.pl / PAP