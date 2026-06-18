Do zdarzenia doszło w warszawskim tramwaju w okolicach Placu Unii Lubelskiej. 37-letni Amerykanin podróżował komunikacją miejską wraz ze swoimi znajomymi. W trakcie rozmowy do grupy podszedł nieznany mężczyzna i dwukrotnie uderzył obcokrajowca w głowę. Amerykanin stracił na chwilę przytomność. Upadając na podłogę, doznał poważnych obrażeń barku.

Warszawa. Atak w tramwaju. Czy rozpoznajesz mężczyznę ze zdjęcia?

Po ataku napastnik usiadł na fotelu obok nieprzytomnego, leżącego na podłodze 37-latka i kontynuował jazdę tramwajem. Na niebezpieczne zdarzenie natychmiast zareagowali świadkowie, którzy wezwali służby i udzielili poszkodowanemu pierwszej pomocy. Napastnik natomiast zdołał uciec, zanim mundurowi zjawili się w szynowym pojeździe.

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W sprawie ataku prowadzone jest śledztwo, nadzorowane przez Prokuraturę Rejonową Warszawa-Śródmieście. Funkcjonariusze policji próbują namierzyć oraz zatrzymać agresora. Opublikowali też zdjęcia, na których widać jego wizerunek.

Wszystkie osoby, które go rozpoznają lub posiadają jakiekolwiek informacje na jego temat, proszone są o kontakt z Komendą Rejonową Policji Warszawa I pod numerem telefonu 47 723 91 30 lub 47 723 91 50. Informacje na temat sprawcy ataku można przesłać również na adres e-mail: krp1.kancelaria-wpz@ksp.policja.gov.pl. Zgłaszającym zapewniana jest anonimowość.