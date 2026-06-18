"Bandytyzm". Łukaszenka oskarża Ukrainę, jest głos z Kijowa
Moskwa i Mińsk oskarżyły Ukrainę o dokonanie celowego ataku za pomocą drona na autobus w rosyjskim obwodzie briańskim. Pojazd miał przewozić szkolną młodzież z Białorusi. - To jest przykład bandytyzmu - oświadczył lider Białorusi Alaksandr Łukaszenka, nadmieniając, że "wielokrotnie ostrzegał", iż wojna nie toczy się daleko. Strona ukraińska odrzuca jego oskarżenia.
Jegor Kowalczuk, szef władz rosyjskiego obwodu briańskiego, twierdzi, że ukraiński dron zaatakował w środę autobus przewożący młodzieżową drużynę piłkarską z Białorusi. Według niego zespół sportowy z Homla jechał na wakacje do Gelendżyku. Urzędnik przekazał, że w ataku zginęła jedna Białorusinka towarzysząca drużynie, a sześć innych osób zostało rannych, w tym czworo dzieci.
Wszyscy poszkodowani mieli trafić do szpitala. Do wydarzeń w Rosji odniósł się w czwartek przywódca Białorusi Alaksandr Łukaszenka, który określił atak mianem "bandytyzmu". - Wielokrotnie ostrzegałem i wiecie to lepiej niż ja, nawet w niektórych obszarach, że wojna dziś nie toczy się gdzieś daleko. Jest tuż tuż, za płotem, a czasem nawet bliżej - powiedział, cytowany przez państwową agencję Biełta.
Łukaszenka o rzekomym ataku na autobus z Białorusinami. "Ostrzegałem"
Łukaszenka stwierdził, że dowodem na jego słowa są "różne prowokacje". - I to nawet nie prowokacje, ale bezpośrednie naruszenia porozumień i zachowania poszczególnych państw w czasie wojny. Jak na przykład atak na akademik w Starobielsku, gdzie zginęli ludzie, w tym dzieci. A także atak dronowy na nasz autobus w obwodzie briańskim. My, jako wojskowi, musimy zrozumieć wszystkie aspekty - argumentował.
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Ukraińskie media zwracają uwagę, że wypowiedź lidera Białorusi pojawiła się niedługo po tym, jak publicznie przeprosił on za swoje słowa o Wołodymyrze Zełenskim. - Może gdzieś przesadziłem, ale to była odpowiedź na jego niestosowne wypowiedzi - mówił Łukaszenka w wywiadzie dla telewizji Al-Arabijja.
Łukaszenka skomentował w ten sposób swoją wcześniejszą wypowiedź, w której stwierdził, że Mińsk ma cel na Ukrainie, ale "jeden konkretny". Słowa te padły niedługo po tym, gdy jeden z ukraińskich wojskowych mówił o "500 celach" zlokalizowanych na Białorusi. - Jeśli Wołodymyr Ołeksandrowycz (Zełenski - red.) poczuł się urażony, przepraszam go za te słowa - oświadczył, apelując do prezydenta Ukrainy, aby "nie prowokował Białorusinów".
Atak w obwodzie briańskim. Jest stanowisko ukraińskiej armii
W odniesieniu do ataku w obwodzie briańskim strona ukraińska zaprzecza, aby miała w tym swój udział. - W podanym okresie siły zbrojne Ukrainy nie użyły bezzałogowych statków powietrznych przeciwko celom znajdującym się na terenie obwodu briańskiego - zapewnił w rozmowie z agencją Unian major Andrij Kowaliow, rzecznik Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy.
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W ocenie wojskowego doniesienia z Rosji są przykładem kolejnej prowokacji informacyjnej Kremla. Komunikat w tej sprawie podało również biuro prasowe ukraińskiego sztabu generalnego.
"Uważamy takie doniesienia za kolejną prowokację informacyjną Kremla. Nie mogąc osiągnąć deklarowanych celów na polu walki i ponosząc znaczne straty, Federacja Rosyjska coraz częściej ucieka się do manipulacji informacją i fabrykowania oskarżeń przeciwko Ukrainie" - podano w oficjalnym komunikacie.Czytaj więcej