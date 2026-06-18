"Bandytyzm". Łukaszenka oskarża Ukrainę, jest głos z Kijowa

Jegor Kowalczuk, szef władz rosyjskiego obwodu briańskiego, twierdzi, że ukraiński dron zaatakował w środę autobus przewożący młodzieżową drużynę piłkarską z Białorusi. Według niego zespół sportowy z Homla jechał na wakacje do Gelendżyku. Urzędnik przekazał, że w ataku zginęła jedna Białorusinka towarzysząca drużynie, a sześć innych osób zostało rannych, w tym czworo dzieci.

Wszyscy poszkodowani mieli trafić do ​​szpitala. Do wydarzeń w Rosji odniósł się w czwartek przywódca Białorusi Alaksandr Łukaszenka, który określił atak mianem "bandytyzmu". - Wielokrotnie ostrzegałem i wiecie to lepiej niż ja, nawet w niektórych obszarach, że wojna dziś nie toczy się gdzieś daleko. Jest tuż tuż, za płotem, a czasem nawet bliżej - powiedział, cytowany przez państwową agencję Biełta.

Łukaszenka o rzekomym ataku na autobus z Białorusinami. "Ostrzegałem"

Łukaszenka stwierdził, że dowodem na jego słowa są "różne prowokacje". - I to nawet nie prowokacje, ale bezpośrednie naruszenia porozumień i zachowania poszczególnych państw w czasie wojny. Jak na przykład atak na akademik w Starobielsku, gdzie zginęli ludzie, w tym dzieci. A także atak dronowy na nasz autobus w obwodzie briańskim. My, jako wojskowi, musimy zrozumieć wszystkie aspekty - argumentował.

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Ukraińskie media zwracają uwagę, że wypowiedź lidera Białorusi pojawiła się niedługo po tym, jak publicznie przeprosił on za swoje słowa o Wołodymyrze Zełenskim. - Może gdzieś przesadziłem, ale to była odpowiedź na jego niestosowne wypowiedzi - mówił Łukaszenka w wywiadzie dla telewizji Al-Arabijja.

Łukaszenka skomentował w ten sposób swoją wcześniejszą wypowiedź, w której stwierdził, że Mińsk ma cel na Ukrainie, ale "jeden konkretny". Słowa te padły niedługo po tym, gdy jeden z ukraińskich wojskowych mówił o "500 celach" zlokalizowanych na Białorusi. - Jeśli Wołodymyr Ołeksandrowycz (Zełenski - red.) poczuł się urażony, przepraszam go za te słowa - oświadczył, apelując do prezydenta Ukrainy, aby "nie prowokował Białorusinów".

Atak w obwodzie briańskim. Jest stanowisko ukraińskiej armii

W odniesieniu do ataku w obwodzie briańskim strona ukraińska zaprzecza, aby miała w tym swój udział. - W podanym okresie siły zbrojne Ukrainy nie użyły bezzałogowych statków powietrznych przeciwko celom znajdującym się na terenie obwodu briańskiego - zapewnił w rozmowie z agencją Unian major Andrij Kowaliow, rzecznik Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy.

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W ocenie wojskowego doniesienia z Rosji są przykładem kolejnej prowokacji informacyjnej Kremla. Komunikat w tej sprawie podało również biuro prasowe ukraińskiego sztabu generalnego.

"Uważamy takie doniesienia za kolejną prowokację informacyjną Kremla. Nie mogąc osiągnąć deklarowanych celów na polu walki i ponosząc znaczne straty, Federacja Rosyjska coraz częściej ucieka się do manipulacji informacją i fabrykowania oskarżeń przeciwko Ukrainie" - podano w oficjalnym komunikacie.