Według szefa austriackiego rządu, UE powinna wykorzystać "dynamikę" związaną z rozmowami pokojowymi w Ukrainie, aby kontynuować wysiłki na rzecz wznowienia negocjacji z Putinem.

- Wojny kończą się nie dzięki broni, lecz dzięki skutecznej dyplomacji. Aby dyplomacja odniosła sukces, potrzebne są rozmowy, potrzebne są negocjacje, a kanały komunikacji należy najpierw otworzyć - powiedział Stocker.

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Kanclerz podkreślił, że "bardzo popiera" działania UE w celu nawiązania rozmów z Kremlem i zamierza zachęcić do takiego stanowiska również przywódców innych krajów UE. - Putin musi jasno zrozumieć, że rozpoczęcie negocjacji leży w jego interesie. Że więcej osiągnie przy stole negocjacyjnym niż na polu bitwy - dodał jednocześnie polityk.

W przekonaniu Stockera zawieszenie broni między USA i Iranem może sprawić, że uwaga ponownie skupi się na Ukrainie.

Choć prezydent USA Donald Trump wielokrotnie obiecywał szybkie zakończenie trwającej od ponad czterech lat wojny Rosji przeciwko Ukrainie, negocjacje pod przewodnictwem USA utknęły w martwym punkcie.

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"FT" przypomniał, że Pedro Lourtie, szef gabinetu przewodniczącego Rady Europejskiej Antionia Costy, przeprowadził w ostatnich tygodniach rozmowy telefoniczne z wysokim rangą urzędnikiem bliskim Putinowi.

"Wielu przywódców jest jednak głęboko sceptycznych (co do wznowienia rozmów z Kremlem) i twierdzi, że UE powinna raczej zwiększyć wsparcie dla Ukrainy i zmusić Putina do poniesienia strat na polu bitwy, aby skłonić go do podjęcia negocjacji" - zauważył brytyjski dziennik.