Trump był pytany o wojnę w Ukrainie podczas spotkania z premierem Indii Narendrą Modim podczas szczytu G7 w Evian-sur-Bains . W odpowiedzi na pytanie, czy uważa Putina za "bardziej odpowiedzialnego za wojnę" od Zełenskiego, odparł, że "nie chce tego komentować" - Próbuję to zakończyć i to tego nie ułatwia - stwierdził.

Zapytany o swoją wtorkową rozmowę z prezydentem Ukrainy, powiedział, że była bardzo dobra, lecz dodał, że dobrą rozmowę odbył również z Putinem.

Zadali Trumpowi pytanie o Putina. Unikał odpowiedzi

- Zakończyłem osiem wojen i szczerze mówiąc, myślałem, że ta będzie jedną z łatwiejszych, ale oni nie przepadają za sobą zbytnio i to znacznie utrudnia sprawę. Miałem jednak dwie dobre rozmowy z prezydentem Zełenskim i prezydentem Putinem - zaznaczył.

Trump zadeklarował też, że "przygląda się" kwestii przywrócenia sankcji na rosyjską ropę naftową. Obecna licencja zawieszająca sankcje na rosyjską ropę załadowaną na statki przed 16 kwietnia 2026 r. wygasa w środę. Prezydent zasugerował, że dalsze kroki będą zależeć od cen surowca.

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- Przyglądamy się temu. Patrzymy, jak bardzo spada cena ropy. Myślę, że teraz spadła do 74-75 (dolarów za baryłkę). Więc spada, wkrótce osiągnie poziom sprzed czterech miesięcy - powiedział.

Fakt, że Donald Trump nie potrafił jednoznacznie wskazać, kto ponosi odpowiedzialność za trwającą już ponad cztery lata wojnę w Ukrainie, odnotowały rosyjskie media państwowe.

"Prezydent USA Donald Trump odmówił określenia, kogo konkretnie - Moskwę czy Kijów - uważa za odpowiedzialnego za kontynuację konfliktu zbrojnego w Ukrainie oraz rzekomą niechęć do zawarcia porozumień pokojowych" - czytamy w jednej z agencji propagandowych Kremla.

Zełenski wzywa do negocjacji. Zagroził Moskwie konsekwencjami w przypadku odmowy

Wołodymyr Zełenski po raz kolejny wezwał Władimira Putina do podjęcia negocjacji. Zaznaczył, że muszą się one odbyć przed nadchodzącą zimą, w przeciwnym razie Moskwa poniesie konsekwencje. W przemówieniu wygłoszonym na jednej z konferencji w ramach szczytu G7 ukraiński przywódca oświadczył, że rozmowy mogłyby się odbywać w państwie trzecim: Szwajcarii, Turcji, USA lub jednym z krajów Bliskiego Wschodu.

- To była dla nas straszna zima, oczywiście nie chcemy przechodzić przez kolejną taką zimę. Rosja musi wiedzieć, że mieliśmy okropną zimę i że dla nich też nie będzie to łatwe - cytuje Zełenskiego "The Guardian".

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Prezydent Ukrainy potwierdził również, że niedawno omawiał swoje propozycje z rosyjskim oligarchą Romanem Abramowiczem. Zełenski oznajmił też, że sugerował Putinowi dołączenie do rozmów na szczycie G7, choć Kreml we wtorek temu zaprzeczył.

ps / polsatnews.pl / PAP