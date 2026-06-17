Autorzy raportu City Costs Barometer sprawdzili ceny 12 typowych wydatków turystycznych, w tym noclegów, posiłków, napojów, transportu miejskiego oraz wejść do atrakcji kulturalnych. W Sarajewie ich łączny koszt wyniósł około 1215 zł. To najniższy wynik w całym zestawieniu.

Jak podkreślono w raporcie, Europa Wschodnia ponownie zdominowała listę najtańszych kierunków. Aż osiem z dziesięciu najlepszych cenowo miast znajduje się właśnie w tej części kontynentu. Co ciekawe, pierwszą piątkę tworzą wyłącznie kierunki określane jako "wschodzące" cele city breaków.

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Na drugim miejscu znalazł się Bukareszt w Rumunii, gdzie koszt analizowanych wydatków oszacowano na około 1264 zł. Trzecia była Tirana w Albanii z wynikiem około 1289 zł, czwarty Belgrad w Serbii - około 1299 zł, a piąte miejsce zajął Trenčín na Słowacji, gdzie city break ma kosztować około 1333 zł.

Obecność Trenčína może być dla wielu turystów zaskoczeniem, bo słowackie city breaki najczęściej kojarzą się z Bratysławą. Autorzy raportu wskazują jednak, że miasto może być dobrą propozycją dla osób szukających spokojniejszego tempa, zabytkowego centrum, spacerów i niskich cen codziennych wydatków.

Francuskie miasta wśród najtańszych. To spore zaskoczenie

W pierwszej dziesiątce zestawienia niespodziewanie znalazły się także dwa miasta z Francji. Lille uplasowało się na siódmym miejscu, a Strasburg na dziewiątym. Według raportu są to obecnie najkorzystniejsze cenowo kierunki w Europie Zachodniej.

W przypadku Lille koszt 12 analizowanych wydatków wyniósł około 1416 zł. Strasburg okazał się nieco droższy - około 1563 zł. Oba miasta wyprzedziły jednak popularne kierunki, które w poprzednich latach uchodziły za wyjątkowo atrakcyjne cenowo, w tym Lizbonę i Ateny.

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Post Office Travel Money zwraca uwagę, że Lille i Strasburg mogą być szczególnie interesujące dla brytyjskich turystów, ponieważ da się do nich dotrzeć koleją, bez konieczności podróży samolotem. Lille od lat jest popularnym kierunkiem dla pasażerów Eurostaru, a Strasburg można połączyć z innymi trasami kolei dużych prędkości.

Laura Plunkett z Post Office Travel Money oceniła, że niskie ceny w Lille i Strasburgu czynią je atrakcyjnym wyborem dla osób, które chcą wyjechać na krótki urlop w Europie, ale wolą podróż lądową zamiast lotniczej.

Lizbona i Ateny drożeją. Dawni liderzy spadają w rankingu

Raport pokazuje też, że część dawnych tanich hitów city breakowych wyraźnie podrożała. W Lizbonie ceny wzrosły o 22 proc., do około 1754 zł. W efekcie stolica Portugalii spadła z piątego miejsca w ubiegłym roku na 16. pozycję.

Ateny również straciły w rankingu. Koszty w stolicy Grecji wzrosły o ponad 12 proc., do około 1828 zł, co oznacza spadek na 19. miejsce.

Autorzy zestawienia wskazują, że w siedmiu z 38 miast badanych także rok wcześniej ceny wzrosły o ponad 20 proc. Dotyczy to m.in. Gdańska, Helsinek, Lizbony, Lublany, Porto, Pragi i Warszawy. Za podwyżkami mają stać przede wszystkim droższe noclegi, prawdopodobnie związane z większym popytem niż dostępnością miejsc hotelowych.

Najtańsze miasta w Europie na city break w 2026 roku

Według City Costs Barometer 2026 pierwsza dziesiątka najtańszych kierunków wygląda następująco:

Sarajewo, Bośnia i Hercegowina - około 1215 zł Bukareszt, Rumunia - około 1264 zł Tirana, Albania - około 1289 zł Belgrad, Serbia - około 1299 zł Trenčín, Słowacja - około 1333 zł Ryga, Łotwa - około 1362 zł Lille, Francja - około 1416 zł Wilno, Litwa - około 1416 zł Strasburg, Francja - około 1563 zł Podgorica, Czarnogóra - około 1627 zł

Sarajewo zostało opisane w raporcie jako kierunek dla osób, które szukają kultury, historii i dobrego jedzenia, ale nie chcą przepłacać. Bukareszt ma przyciągać różnorodnością atrakcji i korzystnymi cenami posiłków, Tirana - luźniejszą atmosferą, a Belgrad - życiem nocnym, kuchnią i nadrzecznymi spacerami bez "cen dużego miasta".

Tu city break kosztuje najwięcej

Na drugim końcu zestawienia znalazły się przede wszystkim miasta skandynawskie i zachodnioeuropejskie. Najdroższym kierunkiem okazało się Oslo, gdzie koszt 12 analizowanych wydatków wyniósł około 3597 zł.

Drugie miejsce wśród najdroższych miast zajęła Kopenhaga - około 3288 zł. Tuż za nią znalazł się Edynburg z wynikiem około 3274 zł. W pierwszej piątce najdroższych kierunków są także Genewa i Barcelona.

Autorzy raportu wskazują, że o wysokich kosztach decydują przede wszystkim drogie noclegi oraz wyższe ceny jedzenia poza domem. W Oslo i Genewie trzydaniowy posiłek z winem kosztuje ponad 882 zł, podczas gdy w pięciu najtańszych miastach zestawienia podobny wydatek zamyka się w kwocie poniżej 323 zł.

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Najdroższe miasta w Europie na city break w 2026 roku:

Oslo, Norwegia - około 3597 zł Kopenhaga, Dania - około 3288 zł Edynburg, Szkocja - około 3274 zł Genewa, Szwajcaria - około 3156 zł Barcelona, Hiszpania - około 3141 zł Dublin, Irlandia - około 2994 zł Amsterdam, Holandia - około 2985 zł Cork, Irlandia - około 2950 zł Wenecja, Włochy - około 2842 zł Madryt, Hiszpania - około 2842 zł

Post Office Travel Money podkreśla, że mimo obaw o rosnące ceny za granicą w Europie wciąż można znaleźć miasta oferujące bardzo dobry stosunek jakości do ceny. Eksperci radzą jednak, by przed rezerwacją porównać koszty na miejscu, bo różnice między kierunkami potrafią być bardzo duże - nawet przy krótkim, weekendowym wyjeździe.