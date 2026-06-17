Wakacyjny city break bez przepłacania. Ranking pokazuje najlepsze ceny
Gdzie zaplanować tani city break latem 2026 roku? Najnowszy ranking Post Office Travel Money może zaskoczyć turystów przyzwyczajonych do Lizbony, Aten czy Pragi. W czołówce zestawienia znalazły się mniej oczywiste miasta, a najtańszy kierunek kosztuje około 1200 zł.
Autorzy raportu City Costs Barometer sprawdzili ceny 12 typowych wydatków turystycznych, w tym noclegów, posiłków, napojów, transportu miejskiego oraz wejść do atrakcji kulturalnych. W Sarajewie ich łączny koszt wyniósł około 1215 zł. To najniższy wynik w całym zestawieniu.
Jak podkreślono w raporcie, Europa Wschodnia ponownie zdominowała listę najtańszych kierunków. Aż osiem z dziesięciu najlepszych cenowo miast znajduje się właśnie w tej części kontynentu. Co ciekawe, pierwszą piątkę tworzą wyłącznie kierunki określane jako "wschodzące" cele city breaków.
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Na drugim miejscu znalazł się Bukareszt w Rumunii, gdzie koszt analizowanych wydatków oszacowano na około 1264 zł. Trzecia była Tirana w Albanii z wynikiem około 1289 zł, czwarty Belgrad w Serbii - około 1299 zł, a piąte miejsce zajął Trenčín na Słowacji, gdzie city break ma kosztować około 1333 zł.
Obecność Trenčína może być dla wielu turystów zaskoczeniem, bo słowackie city breaki najczęściej kojarzą się z Bratysławą. Autorzy raportu wskazują jednak, że miasto może być dobrą propozycją dla osób szukających spokojniejszego tempa, zabytkowego centrum, spacerów i niskich cen codziennych wydatków.
Francuskie miasta wśród najtańszych. To spore zaskoczenie
W pierwszej dziesiątce zestawienia niespodziewanie znalazły się także dwa miasta z Francji. Lille uplasowało się na siódmym miejscu, a Strasburg na dziewiątym. Według raportu są to obecnie najkorzystniejsze cenowo kierunki w Europie Zachodniej.
W przypadku Lille koszt 12 analizowanych wydatków wyniósł około 1416 zł. Strasburg okazał się nieco droższy - około 1563 zł. Oba miasta wyprzedziły jednak popularne kierunki, które w poprzednich latach uchodziły za wyjątkowo atrakcyjne cenowo, w tym Lizbonę i Ateny.
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Post Office Travel Money zwraca uwagę, że Lille i Strasburg mogą być szczególnie interesujące dla brytyjskich turystów, ponieważ da się do nich dotrzeć koleją, bez konieczności podróży samolotem. Lille od lat jest popularnym kierunkiem dla pasażerów Eurostaru, a Strasburg można połączyć z innymi trasami kolei dużych prędkości.
Laura Plunkett z Post Office Travel Money oceniła, że niskie ceny w Lille i Strasburgu czynią je atrakcyjnym wyborem dla osób, które chcą wyjechać na krótki urlop w Europie, ale wolą podróż lądową zamiast lotniczej.
Lizbona i Ateny drożeją. Dawni liderzy spadają w rankingu
Raport pokazuje też, że część dawnych tanich hitów city breakowych wyraźnie podrożała. W Lizbonie ceny wzrosły o 22 proc., do około 1754 zł. W efekcie stolica Portugalii spadła z piątego miejsca w ubiegłym roku na 16. pozycję.
Ateny również straciły w rankingu. Koszty w stolicy Grecji wzrosły o ponad 12 proc., do około 1828 zł, co oznacza spadek na 19. miejsce.
Autorzy zestawienia wskazują, że w siedmiu z 38 miast badanych także rok wcześniej ceny wzrosły o ponad 20 proc. Dotyczy to m.in. Gdańska, Helsinek, Lizbony, Lublany, Porto, Pragi i Warszawy. Za podwyżkami mają stać przede wszystkim droższe noclegi, prawdopodobnie związane z większym popytem niż dostępnością miejsc hotelowych.
Najtańsze miasta w Europie na city break w 2026 roku
Według City Costs Barometer 2026 pierwsza dziesiątka najtańszych kierunków wygląda następująco:
- Sarajewo, Bośnia i Hercegowina - około 1215 zł
- Bukareszt, Rumunia - około 1264 zł
- Tirana, Albania - około 1289 zł
- Belgrad, Serbia - około 1299 zł
- Trenčín, Słowacja - około 1333 zł
- Ryga, Łotwa - około 1362 zł
- Lille, Francja - około 1416 zł
- Wilno, Litwa - około 1416 zł
- Strasburg, Francja - około 1563 zł
- Podgorica, Czarnogóra - około 1627 zł
Sarajewo zostało opisane w raporcie jako kierunek dla osób, które szukają kultury, historii i dobrego jedzenia, ale nie chcą przepłacać. Bukareszt ma przyciągać różnorodnością atrakcji i korzystnymi cenami posiłków, Tirana - luźniejszą atmosferą, a Belgrad - życiem nocnym, kuchnią i nadrzecznymi spacerami bez "cen dużego miasta".
Tu city break kosztuje najwięcej
Na drugim końcu zestawienia znalazły się przede wszystkim miasta skandynawskie i zachodnioeuropejskie. Najdroższym kierunkiem okazało się Oslo, gdzie koszt 12 analizowanych wydatków wyniósł około 3597 zł.
Drugie miejsce wśród najdroższych miast zajęła Kopenhaga - około 3288 zł. Tuż za nią znalazł się Edynburg z wynikiem około 3274 zł. W pierwszej piątce najdroższych kierunków są także Genewa i Barcelona.
Autorzy raportu wskazują, że o wysokich kosztach decydują przede wszystkim drogie noclegi oraz wyższe ceny jedzenia poza domem. W Oslo i Genewie trzydaniowy posiłek z winem kosztuje ponad 882 zł, podczas gdy w pięciu najtańszych miastach zestawienia podobny wydatek zamyka się w kwocie poniżej 323 zł.
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Najdroższe miasta w Europie na city break w 2026 roku:
- Oslo, Norwegia - około 3597 zł
- Kopenhaga, Dania - około 3288 zł
- Edynburg, Szkocja - około 3274 zł
- Genewa, Szwajcaria - około 3156 zł
- Barcelona, Hiszpania - około 3141 zł
- Dublin, Irlandia - około 2994 zł
- Amsterdam, Holandia - około 2985 zł
- Cork, Irlandia - około 2950 zł
- Wenecja, Włochy - około 2842 zł
- Madryt, Hiszpania - około 2842 zł
Post Office Travel Money podkreśla, że mimo obaw o rosnące ceny za granicą w Europie wciąż można znaleźć miasta oferujące bardzo dobry stosunek jakości do ceny. Eksperci radzą jednak, by przed rezerwacją porównać koszty na miejscu, bo różnice między kierunkami potrafią być bardzo duże - nawet przy krótkim, weekendowym wyjeździe.Czytaj więcej