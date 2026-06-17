Rosjanie dotarli na obrzeża Konstatynówki w obwodzie donieckim, nacierają ze wszystkich kierunków, przenikając w głąb miasta - informuje DeepState, ukraiński serwis analityczny.

"Sytuacja wokół Konstantynówki rozwija się zgodnie z najgorszym scenariuszem, ponieważ wróg dosłownie dotarł do obrzeży miasta ze wszystkich stron i wywiera intensywną presję, wkraczając coraz głębiej w teren zabudowany. Rosyjska piechota została zauważona podczas natarcia ze wschodu przez Nowodmytrówkę, a powtarzające się doniesienia pochodzą również z kierunku Berestoka i Illinówki" - pisze DeepState.

Konstantynówkę czeka podobny los jak Pokrowsk? Rosjanie mają przewagę liczebną

Serwis podaje, że siły rosyjskie w pobliżu miasta mają przewagę liczebną i stopniowo przechodzą na "długoterminową strategię" mającą na celu zdobycie Konstatynówki. To - jak czytamy - odzwierciedla podejście stosowane wcześniej w okolicach Pokrowska. Jednocześnie Rosjanie systematycznie niszczą miasto, zamieniając je w ruinę, której obrona ostatecznie stanie się niemożliwa.

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Analitycy zauważyli, że Rosjanie nadal ponoszą duże straty, ale wydaje się, iż nie uwzględniają ich w swoich działaniach. DeepState znów porównał tę sytuację do Pokrowska, gdzie siły rosyjskie poniosły znaczne straty, ale ostatecznie zdobyły miasto.

"W Pokrowsku również stracili znaczną część piechoty, o czym wielokrotnie informowano w ukraińskich mediach głównego nurtu i mediach społecznościowych. Ostatecznie jednak zdobyli Pokrowsk, podczas gdy my również ponieśliśmy ogromne straty w ludziach" - opisuje serwis.

Zdobycie Konstantynówki "bramą" dla Rosji. Zagrożone dwa duże miasta

Analitycy nazwali Konstatynówkę "bramą" do aglomeracji słowiańsko-kramatorskiej. Argumentują, że jeśli miasto upadnie - co określili jako "kwestię czasu" – Drużkiewka, obecnie ważny węzeł logistyczny, prawdopodobnie stanie się kolejnym celem, a po niej Kramatorsk.

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Dodali, że gdyby Konstantynówka znalazła się pod kontrolą Rosji, logistyka sił ukraińskich w tym rejonie uległaby radykalnej zmianie. Spowodowałoby to poważne utrudnienia w przemieszczaniu się wojsk, a sama obecność sił ukraińskich w Kramatorsku stałaby się niezwykle niebezpieczna ze względu na zwiększony zasięg rosyjskich operatorów dronów.

Według DeepState siły rosyjskie będą wówczas próbowały otworzyć kolejną "bramę" w kierunku Słowiańska i Kramatorska.