Salonik dla VIP-ów, przyjęcia bez kolejki. Tusk reaguje na medialną burzę

Artykuł jest aktualizowany...

- Każdy, kto znajdzie się w tej sytuacji, będzie musiał wytłumaczyć, jak było naprawdę. Oczekuję od samorządu warszawskiego precyzyjnej informacji. Musi zostać to wyjaśnione do samego spodu - powiedział premier Donald Tusk na środowej konferencji. Szef rządu ocenił, że cała sprawa budzi "uzasadnione złe emocje i podejrzenia".

Sprawę na SOR-ze, którego koordynatorem był radny KO Dawid Kacprzyk, opisał portal Zero.pl, wskazując m.in., że podczas gdy inni pacjenci musieli czekać po 4-5 godzin na przyjęcie, politycy mieli wykonywane badania już po 10 minutach od rejestracji.

Przedstawiciele KO i ich rodziny nie musieli też przebywać w publicznej poczekalni, gdyż wydzielono dla nich specjalny salonik z fotelami, kanapą i telewizorem, a pakiet badań był niestandardowy, dużo szerszy niż ten, na jaki mogą liczyć zwykli pacjenci.