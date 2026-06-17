"Ruska onuca". Posłanka PiS uderza w Grzegorza Brauna

Małgorzata Wassermann była w środę gościem Bogdana Rymanowskiego na antenie Radia Zet. Na pytanie prowadzącego, czy Grzegorz Braun jest "ruską onucą" odarła twierdząco, że "niestety tak".

Wypowiedź posłanki PiS wpisuje się w ostatnią narrację jej ugrupowania. Niedawno prezes partii Jarosław Kaczyński ocenił, że Braun jest osobą "bardzo niebezpieczną".

- W żadnym wypadku nie można się godzić na funkcjonowanie takiej osoby w polityce, na jej poglądy - mówił w rozmowie z Wirtualną Polską. Z wielu sondaży wyborczych wynika jednak, że bez ugrupowań Brauna oraz Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka PiS mógłby nie być w stanie utworzyć rządu.

Bąkiewicz zatrzymany w Berlinie. Wassermann: Przyszli pokojowo, a Niemcy ich pobili

Małgorzata Wassermann odniosła się również w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim do niedawnego zatrzymania grupy Rafała Bąkiewicza przez policję w Berlinie.

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- Ci ludzie, z Robertem Bąkiewiczem na czele pojechali tam po pierwsze się pomodlić, po drugie upamiętnić ofiary II wojny światowej, a za to zostali dotkliwie pobici. Proszę sobie wyobrazić, że w Warszawie na ulicy idzie grupa Niemców i zostaje dotkliwie pobita przez polską policję. Byłby skandal międzynarodowy - powiedziała.

Podkreśliła, że Bąkiewicz i jego ludzie "nie robili co chcą, nikogo nie atakowali". Zapewniła, że uczestnicy akcji "przyszli tam spokojnie i pokojowo", a "Niemcy ich pobili", mimo że "nie zrobili tam burdy".

- Czy środkiem adekwatnym do tego, co tam się działo jest połamanie żeber, wstrząs mózgu, 5 kopnięć w twarz z całej siły? Widziałam fragment, gdzie jest nagranie jak niemiecki policjant coś wkłada do kieszeni Robertowi Bąkiewiczowi - stwierdziła posłanka.

Wassermann o działalnośći Bąkiewicza. "Wykonuje niesamowitą robotę"

Wassermann pozytywnie oceniła również całokształt wieloletniej działalności Bąkiewicza. - To, ile słów uznania ja w Krakowie w stosunku do Roberta Bąkiewicza i jego działalności słyszę – coś niesamowitego. Ludzie boją się dziś zalewu przez imigrantów, nie chcą mieć tego, co mają inne kraje i tu Robert Bąkiewicz wykonuje niesamowitą pracę - powiedziała.

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Polityk zapewniła jednocześnie, że Bąkiewicz nie uzgadnia swoich działań z ugrupowaniem Jarosława Kaczyńskiego. - Dowiedzieliśmy się o tych działaniach z telewizji - skomentowała ostatnie doniesienia z Niemiec.

W opinii Wassermann wydarzenia w Berlinie powinny spotkać się ze zdecydowaną reakcją polskich władz.

- Gdyby jakakolwiek grupa Polaków została pobita za granicą, domagałabym się, żeby nasze służby dyplomatyczne podjęły interwencję - uważa posłanka PiS. Dodała, że jej zdaniem "na miejscu byłoby wezwać ambasadora niemieckiego i zapytać co tam się wydarzyło".