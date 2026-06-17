Rosjanie w sidłach własnej dezinformacji. Korzystają z AI, by fałszować postępy na froncie

Na froncie wojny w Ukrainie toczą się walki o miasteczko Konstantynówka położone ok. 60 km na północ od Doniecka. Według Instytutu Badań nad Wojną Rosjanie fabrykują z użyciem sztucznej inteligencji nagrania przedstawiające sukcesy na froncie.

"Nagrania opublikowane 15 czerwca pokazują rosyjskie siły trzymające rosyjskie flagi na zachodnich obrzeżach Konstantynówki (…) ISW ma powody, by sądzić, że nagrania z podniesienia flag mogą być generowane przez AI" - podał Instytut Badań nad Wojną.

Według słów Denisa Puszylina, przywódcy rosyjskich okupantów w obwodzie donieckim, zdobycie Konstantynówki otworzy Rosjanom drogę do zajęcia położonego ok. 25 km na północ Kramatorska, a następnie Słowiańska.

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Walka o Konstanynówkę. Rosjanie fałszują postępu z użyciem AI

Instytut Badań nad Wojną przywołuje słowa ukraińskiego generała Aleksandra Bakulina, według których rosyjskie dowództwo frontowe zaraportowało już o zdobyciu miasta do sztabu, co w rzeczywistości nie miało miejsca. Teraz Rosjanie zmuszeni są fabrykować nagrania z użyciem sztucznej inteligencji, by dowieść sukcesów przed własnym sztabem.

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"ISW nadal ocenia, że ​​rosyjskie Ministerstwo Obrony, źródła związane z rosyjską 4. Samodzielną Brygadą Strzelców Zmotoryzowanych oraz rosyjskie media państwowe prowadziły w ciągu ostatnich kilku dni działania informacyjne, których celem było wyolbrzymienie rzekomych sukcesów Rosji" - podał think tank.

Według strony ukraińskiej do Konstantynówki przedostało się dotąd od 100 do 150 rosyjskich żołnierzy, dwukrotnie mniej niż twierdzą Rosjanie. Mimo to według ISW sytuacja taktyczna w mieście jest trudna, choć nie tak bardzo, jak przedstawia to rosyjski resort obrony.