Rosjanie w sidłach własnej dezinformacji. Korzystają z AI, by fałszować postępy na froncie

Świat

Rosja korzysta ze sztucznej inteligencji, by fałszować obraz postępów na froncie - twierdzą analitycy amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną. Jako przykład podawane jest nagranie z południowo-zachodniej części Konstantynówki, na którym widać rosyjskiego żołnierza z flagą Federacji Rosyjskiej. W ocenie ekspertów nagranie zostało wygenerowane przez AI przede wszystkim na potrzeby własnego sztabu.

Dwie rosyjskie flagi na tle gruzów, w powiększeniu nałożone na mapę satelitarną.
Mapy Google, Telegram/RVvoenkor
Rosjanie fałszują sukcesy na froncie w Ukrainie przy użyciu AI

Na froncie wojny w Ukrainie toczą się walki o miasteczko Konstantynówka położone ok. 60 km na północ od Doniecka. Według Instytutu Badań nad Wojną Rosjanie fabrykują z użyciem sztucznej inteligencji nagrania przedstawiające sukcesy na froncie.

 

"Nagrania opublikowane 15 czerwca pokazują rosyjskie siły trzymające rosyjskie flagi na zachodnich obrzeżach Konstantynówki (…) ISW ma powody, by sądzić, że nagrania z podniesienia flag mogą być generowane przez AI" - podał Instytut Badań nad Wojną.

 

Według słów Denisa Puszylina, przywódcy rosyjskich okupantów w obwodzie donieckim, zdobycie Konstantynówki otworzy Rosjanom drogę do zajęcia położonego ok. 25 km na północ Kramatorska, a następnie Słowiańska.

 

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Walka o Konstanynówkę. Rosjanie fałszują postępu z użyciem AI

Instytut Badań nad Wojną przywołuje słowa ukraińskiego generała Aleksandra Bakulina, według których rosyjskie dowództwo frontowe zaraportowało już o zdobyciu miasta do sztabu, co w rzeczywistości nie miało miejsca. Teraz Rosjanie zmuszeni są fabrykować nagrania z użyciem sztucznej inteligencji, by dowieść sukcesów przed własnym sztabem.

 

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"ISW nadal ocenia, że ​​rosyjskie Ministerstwo Obrony, źródła związane z rosyjską 4. Samodzielną Brygadą Strzelców Zmotoryzowanych oraz rosyjskie media państwowe prowadziły w ciągu ostatnich kilku dni działania informacyjne, których celem było wyolbrzymienie rzekomych sukcesów Rosji" - podał think tank.

 

Według strony ukraińskiej do Konstantynówki przedostało się dotąd od 100 do 150 rosyjskich żołnierzy, dwukrotnie mniej niż twierdzą Rosjanie. Mimo to według ISW sytuacja taktyczna w mieście jest trudna, choć nie tak bardzo, jak przedstawia to rosyjski resort obrony.

 

Maciej Olanicki / mjo / polsatnews.pl
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