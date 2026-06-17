Rosjanie chwalą się "superrakietą". Hybryda pocisku manewrującego i bomby burzącej

W ostatnich atakach na Kijów Rosja wykorzystała co najmniej cztery pociski nowego typu S8000 Banderol - podały "Argumenty i Fakty", okreslając nowy środek napadu "superrakietą". Według rosyjskiego dziennika zniszczone miały zostać ukraińskie podziemne obiekty wojskowe.

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Rosyjski ekspert ds. wojskowości Jurij Knutow jest zdania, że pociski Banderol to środek hybrydowy stanowiący de facto nową generację bomby burzącej.

"To nie tyle pocisk, co hybryda pocisku manewrującego i lotniczej bomby burzącej z ujednoliconym modułem szybowania i korekcji. Jego zasięg wynosi około 450 kilometrów, a głowica bojowa waży około 150 kilogramów" - ocenił Knutow.

Wojna na Ukrainie. Rosjanie użyli nowego typu pocisków Banderol

Według eksperta to zwłaszcza zasięg pocisku Banderol stanowi największe osiągnięcie inżynierów. Dotychczas największym mankamentem lotniczych bomb burzących stosowanych przez Rosjan miał być zasięg sięgający 120 km. Dzięki nowemu pociskowi Rosja może niszczyć obiekty na blisko połowie terytorium Ukrainy, w zasięgu jest obwód kijowski.

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"Banderol jest zdolny do atakowania tymczasowych punktów rozmieszczenia przeciwnika, twierdz, sprzętu wojskowego, systemów rakiet przeciwlotniczych, zakładów montażu bezzałogowych statków powietrznych, składów i wyrzutni. Zakres celów jest dość szeroki" - powiedział dziennikowi ekspert.

Knutow przyznaje, że ograniczeniem nowego pocisku jest relatywnie niewielka masa maksymalna przenoszonych ładunków - maksymalnie 150 kg. W rezultacie skuteczność w niszczeniu celów podziemnych jest ograniczona wyłączne do obiektów znajdujących się na niewielkiej głębokości.