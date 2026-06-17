Rosja pozbywa się kluczowego surowca. Na szali rekordowe syberyjskie złoża
Rosjanie prowadzą rozmowy w sprawie sprzedaży swoich metali ziem rzadkich indyjskiej spółce IREL - podał Reuters. Chodzi o złoża w okolicach wsi Tomtor w Jakucji uznawane za największe nieeksploatowane pokłady metali ziem rzadkich na świecie. Dla New Delhi ma to być próba uniezależnienia od Chin, jednak Rosji grozi wasalizacja wobec kolejnego po Chinach państwa.
Indyjska spółka górnicza IREL prowadzi z rozmowy z Rosneftem w sprawie eksploatacji jakuckich złóż metali ziem rzadkich - podał Reuters. W okolicach wsi Tomtor znajdować mają się największe nieeksploatowane pokłady na świecie.
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Aktualnie trwają negocjacje dotyczące pobrania próbek, na podstawie których Indie podejmą decyzję o nawiązaniu współpracy.
Metale ziem rzadkich. Rosja chce sprzedać bezcenne złoża Indiom
Wykorzystywane do produkcji elektroniki metale ziem rzadkich stały się w ostatnich latach surowcem strategicznym decydującym o możliwościach produkcji wysokiej techniki. Mimo to Rosja nie eksploatuje swoich złóż, lecz prowadzi rozmowy dotyczące ich sprzedaży.
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Według ustaleń agencji ramy umowy zakładają, że wstępne oczyszczanie urobku odbywałoby się w Rosji, a dopiero następnie trafiałby on do Indii. Dla New Delhi ma to być szansa na uzależnienie się od dostaw z Chin, natomiast Rosja wyprzedaje najcenniejszy strategicznie surowiec, by finansować wojnę w Ukrainie i zbrojenia.
Indie chcą niezależności od Chin, w stawce wysoka technika
W listopadzie Indie zatwierdziły program inwestycji w obróbkę metali ziem rzadkich o budżecie ok. 770 mln dol. Równolegle do rozmów z Rosjanami New Delhi prowadzi negocjacje ws. eksploatacji złóż z Mjanmą, Argentyną, Australią i Malawi.
Indie rozmawiają także ze spółkami z Japonią i Koreą Południową, które dysponują ekspertyzą w zakresie przetwarzania metali ziem rzadkich, której brakuje nad Gangesem. Według strategii Narendry Modiego Indie mają rozpocząć produkcję magnesów ziem rzadkich na własnym terytorium do 2030 r.Czytaj więcej