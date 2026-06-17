Indyjska spółka górnicza IREL prowadzi z rozmowy z Rosneftem w sprawie eksploatacji jakuckich złóż metali ziem rzadkich - podał Reuters. W okolicach wsi Tomtor znajdować mają się największe nieeksploatowane pokłady na świecie.

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Aktualnie trwają negocjacje dotyczące pobrania próbek, na podstawie których Indie podejmą decyzję o nawiązaniu współpracy.

Metale ziem rzadkich. Rosja chce sprzedać bezcenne złoża Indiom

Wykorzystywane do produkcji elektroniki metale ziem rzadkich stały się w ostatnich latach surowcem strategicznym decydującym o możliwościach produkcji wysokiej techniki. Mimo to Rosja nie eksploatuje swoich złóż, lecz prowadzi rozmowy dotyczące ich sprzedaży.

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Według ustaleń agencji ramy umowy zakładają, że wstępne oczyszczanie urobku odbywałoby się w Rosji, a dopiero następnie trafiałby on do Indii. Dla New Delhi ma to być szansa na uzależnienie się od dostaw z Chin, natomiast Rosja wyprzedaje najcenniejszy strategicznie surowiec, by finansować wojnę w Ukrainie i zbrojenia.

Indie chcą niezależności od Chin, w stawce wysoka technika

W listopadzie Indie zatwierdziły program inwestycji w obróbkę metali ziem rzadkich o budżecie ok. 770 mln dol. Równolegle do rozmów z Rosjanami New Delhi prowadzi negocjacje ws. eksploatacji złóż z Mjanmą, Argentyną, Australią ⁠i Malawi.

Indie rozmawiają także ze spółkami z Japonią i Koreą Południową, które dysponują ekspertyzą w zakresie przetwarzania metali ziem rzadkich, której brakuje nad Gangesem. Według strategii Narendry Modiego Indie mają rozpocząć produkcję magnesów ziem rzadkich na własnym terytorium do 2030 r.