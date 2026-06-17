38-letni napastnik Interu Miami wystąpił w pierwszym składzie reprezentacji narodowej Argentyny w meczu pierwszej rundy fazy grupowej tegorocznych mistrzostw świata przeciwko drużynie Algierii. Piłkarz zdobył trzy bramki i dogonił lidera klasyfikacji strzelców wszech czasów mistrzostw świata. Razem z Niemcem Miroslavem Klose mają po 16 goli.

Mistrzostwa Świata 2026. Kilka rekordów Messiego

Lionel Messi tego dnia wyśrubował również do 27 własny rekord w liczbie meczów rozegranych na mundialach. Został też drugim po Portugalczyku Cristiano Ronaldo piłkarzem, który zdobył przynajmniej jednego gola w pięciu edycjach mistrzostw świata.

Występując w meczu przeciwko Algierii Messi został ponadto pierwszym piłkarzem w historii, który zagrał na sześciu mistrzostwach świata (w latach 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026). Leo Messi zadebiutował w reprezentacji narodowej na mundialu 16 czerwca 2006 roku w meczu fazy grupowej przeciwko Serbii i Czarnogórze.

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Warto zauważyć, że historyczny wynik piłkarza może wkrótce powtórzyć Cristiano Ronaldo, który 17 czerwca zagra z reprezentacją Portugalii przeciwko Demokratycznej Republice Konga. Ronaldo wciąż utrzymuje się też na szczycie w klasyfikacji wszech czasów strzelców drużyn narodowych z liczbą 143 goli (drugi w zestawieniu Messi ma ich na koncie 120).



Oprócz tej dwójki na trwających mistrzostwach świata w USA, Kanadzie i Meksyku jest jeszcze jeden piłkarz, który zagrał wcześniej na pięciu mundialach. To meksykański bramkarz Guillermo Ochoa, który mecz otwarcia w swojej ojczyźnie oglądał z ławki rezerwowych. Zawodnik zapowiedział, że po turnieju kończy swoją karierę piłkarską.

Mecz Argentyna-Algiera. Trzy bramki Messiego

Spotkanie Argentyny z Algierią od pierwszych minut prowadzone było w szybkim tempie. Zasługa w tym też Algierczyków, którzy nie zamierzali ograniczać się do obrony. W pierwszym kwadransie najpierw z powodu spalonego nie został uznany gol Messiego, następnie w tych samych okolicznościach anulowano trafienie Faresa Chaibiego dla Algierii.

W 17. minucie już żadnych wątpliwości nie było. Messi zdecydował się na strzał zza pola karnego i piłka po palcach bramkarza wpadła do siatki.

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Później tempo nieco osłabło. Jak się okazało, gol Messiego był jedynym celnym strzałem oddanym przez obie drużyny w pierwszej połowie.

Po przerwie Argentyna spokojnie czekała na swoje szanse. Kolejna pojawiła się w 60. minucie. Na strzał z dystansu zdecydował się Alexis Mac Allister, algierski bramkarz popełnił błąd odbijając piłkę przed siebie, dopadł do niej Messi i po raz drugi wpisał się na listę strzelców.

Sześć minut później Messi mógł mieć hat-tricka, ale tym razem Luca Zidane obronił bardzo dobrze. W końcu jednak trafił po raz trzeci. W 76. minucie popisał się niskim strzałem z okolic linii pola karnego. Chwilę później, przy aplauzie publiczności, Argentyńczyk został zmieniony.

Wynik do końca nie uległ już zmianie. Algieria poza samym początkiem tak naprawdę nie stworzyła groźnej sytuacji.

22 czerwca Argentyna zagra z Austrią, a Algieria z Jordanią.