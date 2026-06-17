Rekord na mundialu. "16 czerwca zapisał się w historii"

Mecz Francji z Senegalem (3:1) w East Rutherford koło Nowego Jorku obejrzało 80 545 kibiców, starcie Argentyny z Algierią (3:0) w Kansas City - 69 045, Austrii z debiutującą Jordanią (3:1) w Santa Clarze pod San Francisco - 68 527, a Iraku z Norwegią (1:4) w Foxborough koło Bostonu - 63 106.

A new record for the @FIFAWorldCup! 🏟️🌎



16 June 2026, officially the highest attended day in the history of the FIFA World Cup. — FIFA (@FIFAcom) June 17, 2026

"16 czerwca 2026 roku zapisał się w historii mistrzostw świata. Nie mam słów, żeby podziękować kibicom za nadanie temu turniejowi kolorytu, atmosfery i emocji" - przekazał w komunikacie szef FIFA Gianni Infantino.

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W sumie od początku mundialu w Ameryce Północnej na trybunach zasiadło 1 309 652 kibiców, czyli średnio 65 483 na mecz.

Rekord łącznej liczby widzów padł właśnie w 1994 roku, gdy na stadiony przyszło 3 587 538 osób. Wówczas rozegrano jednak 52 mecze, a w tegorocznym turnieju odbędzie się ich dokładnie dwa razy więcej.