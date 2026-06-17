Pożar na warszawskiej Pradze-Południe. Miejski autobus w ogniu

Polska

Na jednej z ulic na warszawskiej Pradze-Południe doszło do pożaru miejskiego autobusu. Zdarzenie miało miejsce na alei Stanów Zjednoczonych. - Ruch w kierunku Pragi jest całkowicie zablokowany, nie ma osób poszkodowanych - powiedział w rozmowie z polsatnews.pl mł. ogn. Konrad Margulski z KM PSP m.st. Warszawy.

Spalony autobus miejski stoi na ulicy, z widocznymi śladami pożaru. W tle widoczni strażacy i gaśnica.
Polsat News
Pożar autobusu w Warszawie, na miejscu pracują straż pożarna i policja

- W tym momencie pożar jest zlokalizowany. Trwa dogaszanie, na miejscu są trzy zastępy gaśnicze i grupa operacyjna komendanta miejskiego - powiedział w rozmowie z polsatnews.pl mł. ogn. Konrad Margulski z KM PSP m.st. Warszawy.

 

Z powodu pożaru występują utrudnienia w ruchu. Kierowcy musza uzbroić się w cierpliwość. 

 

- Ruch w kierunku Pragi jest całkowicie zablokowany, nie ma osób poszkodowanych - przekazał strażak. 

Warszawa. Pożar miejskiego autobusu, nie ma poszkodowanych

Podinspektor Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej Policji poinformowała, że zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb przed godz. 19

 

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- Chodzi o pożar autobusu komunikacji miejskiej, do którego doszło na alei Stanów Zjednoczonych. Na miejscu działa straż pożarna, policjanci zabezpieczają rejon zdarzenia - przekazała.

 

Potwierdziła też całkowite zablokowanie ruchu w kierunku Pragi, ruch w kierunku Śródmieścia odbywa się bez zakłóceń. Według wstępnych ustaleń funkcjonariuszy, wszyscy podróżujący opuścili pojazd, nie ma informacji aby ktoś z nich odniósł obrażenia.

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Jakub Pogorzelski / polsatnews.pl
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