Pożar na warszawskiej Pradze-Południe. Miejski autobus w ogniu

- W tym momencie pożar jest zlokalizowany. Trwa dogaszanie, na miejscu są trzy zastępy gaśnicze i grupa operacyjna komendanta miejskiego - powiedział w rozmowie z polsatnews.pl mł. ogn. Konrad Margulski z KM PSP m.st. Warszawy.

Z powodu pożaru występują utrudnienia w ruchu. Kierowcy musza uzbroić się w cierpliwość.

- Ruch w kierunku Pragi jest całkowicie zablokowany, nie ma osób poszkodowanych - przekazał strażak.

Warszawa. Pożar miejskiego autobusu, nie ma poszkodowanych

Podinspektor Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej Policji poinformowała, że zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb przed godz. 19.

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- Chodzi o pożar autobusu komunikacji miejskiej, do którego doszło na alei Stanów Zjednoczonych. Na miejscu działa straż pożarna, policjanci zabezpieczają rejon zdarzenia - przekazała.

Potwierdziła też całkowite zablokowanie ruchu w kierunku Pragi, ruch w kierunku Śródmieścia odbywa się bez zakłóceń. Według wstępnych ustaleń funkcjonariuszy, wszyscy podróżujący opuścili pojazd, nie ma informacji aby ktoś z nich odniósł obrażenia.