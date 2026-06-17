Posłanka Koalicji Obywatelskiej Gabriela Lenartowicz opublikowała w serwisie X nagranie, w którym odniosła się do budzącej kontrowersje sprawy gigantycznych zarobków lekarza, a do niedawna również radnego z ramienia Koalicji Obywatelskiej, 29-letniego Dawida Kacprzyka.

Jak zasugerowała, tego rodzaju patologie to pokłosie decyzji podejmowanych w czasach rządów "Kaczyńskiego i spółki".

Żukowska apeluje do posłanki KO. "Przestańcie z tym zwalaniem wszystkiego na PiS"

- Nie ma dziś w Polsce nikogo, kogo nie oburzałyby wysokie zarobki młodego lekarza. Zbyt wysokie, jak na poziom jego kompetencji, ale też i czas jego pracy. Trzeba jednak pamiętać, że nie jest to kwestia indywidualna czy związana politycznie jakkolwiek, tylko niestety błąd systemowy, który pozwala niestety na takie patologie - przekonywała na filmiku Lenartowicz.

Jak dodała, tego rodzaju nadużycia powinny zostać "ukrócone". Zaapelowała jednak również, by pamiętać, że podłoże pod nie stworzone zostało przez - jak stwierdziła - rządy Prawa i Sprawiedliwości. - Trzeba pamiętać, kiedy to się zaczęło. W 2016 roku, na skutek zmian w przepisach, które rząd PiS wprowadził, które pozwoliły na takie pseudorozwiązania, które nie służą ani medykom, ani medycynie, ani pacjentom - mówiła.

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Do słów posłanki KO ustosunkowała się wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy, Anna Maria Żukowska. "Przestańcie już z tym zwalaniem wszystkiego na PiS, PiS już nie rządzi od 3 lat" - napisała w komentarzu pod postem Gabrieli Lenartowicz.

Przestańcie już z tym zwalaniem wszystkiego na PiS, PiS już nie rządzi od 3 lat. — Anna-Maria Żukowska 💁🏻‍♀️ (@AM_Zukowska) June 17, 2026

Lekarz i radny KO stracił pracę w szpitalu

W środę Warszawski Szpital Południowy poinformował o wypowiedzeniu umowy zawartej z Dawidem Kacprzykiem. Instytucja przygotowuje też zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przez 29-latka oszustwa w związku z nieprawidłowościami przy obsadzie medyka w grafiku SOR, które odnotowane zostały w czasie audytu.

W poniedziałek minister oraz szef warszawskich struktur Koalicji Obywatelskiej Marcin Kierwiński poinformował o tym, że Kacprzyk nie jest już członkiem klubu. "Dziś przyjąłem rezygnację Dawida Kacprzyka z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej" - poinformował.

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Lekarz jest w trakcie specjalizacji z anestezjologii. Jak ujawniły media, w ubiegłym roku zdołał zarobić 1,6 mln zł.