Jednym z incydentów, do których doszło w czasie wojny na Bliskim Wschodzie, rozpoczętej 28 lutego atakiem połączonych sił Izraela oraz Stanów Zjednoczonych na Iran, było uderzenie drona w brytyjską bazę Akrotiri na Cyprze. W tym zdarzeniu upatruje się jednej z przyczyn problemu, z jakim zmaga się branża turystyczna na wyspie.

Skutki wojny na Bliskim Wschodzie. Cypr zmaga się ze spadkiem liczby turystów

Niepokój ma wywoływać również sama bliskość wyspy względem strefy konfliktu, co do którego 14 czerwca między Iranem a USA osiągnięto porozumienie pokojowe. Oficjalne podpisanie dokumentu ma nastąpić 19 czerwca w Szwajcarii. Zdaniem szefa linii lotniczych EasyJet Kentona Jarvisa niepewność związana z bliskowschodnią wojną spowodowała, że turyści zamiast Cypru postanawiali wybrać Hiszpanię. Pozostałymi czynnikami wpływającymi na tę sytuację mają być również rosnące ceny paliw oraz wyższe ceny biletów lotniczych.

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Róbert Richárd Kiss, ekspert ds. turystyki, określił Cypr mianem "jednego z największych przegranych wojny". Dodał jednocześnie, że do podobnego incydentu z udziałem drona doszło nad Turcją, jednak w następstwie tego zdarzenia Ankara postawiła na kampanię marketingową, której zadaniem było wsparcie zagrożonego utratą zainteresowania sektora turystycznego. Dzięki temu obawy o bezpieczeństwo w popularnym wśród turystów kraju zostały rozwiane.

Linie lotnicze ograniczają loty na Cypr. Sektor liczy na rezerwacje last minute

Sytuacja na Cyprze znajduje odzwierciedlenie w liczbach. W 2025 r. na wyspę przybyło ponad 4,53 mln turystów, co przełożyło się na przychody bliskie 3,5 mln euro. Wiosna 2026 r. przyniosła gwałtowny spadek. W marcu liczba rezerwacji spadła o niemal 40 proc., podobnie jak w kwietniu - wynika z danych Cypryjskiego Stowarzyszenia Hoteli.

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Tym samym branża mierzy się z niższymi przychodami. Marzec przyniósł spadek o 33,8 proc. w porównaniu z marcem 2025 r. Sytuacji nie polepszają działania linii lotniczych. W rozkładach lotów obejmujących okres między kwietniem a październikiem zniknęło około 600 tys. miejsc - podaje operator lotnisk w Larnace i Pafos, Hermes Airports. W związku z tym ruch pasażerski może spaść o około pięciu procent w porównaniu z 2025 r., co oznaczałoby 450 tys. mniej przylotów.

Wiceminister odpowiedzialny za cypryjską turystykę Kostas Koumis ocenił na początku czerwca, że zauważony po 20 kwietnia wzrost średniego wykorzystania samolotów z 76 do 80-85 proc., może być sygnałem ożywienia gospodarczego, potencjalnie utrzymującego się w drugiej połowie roku. Sektor wiąże nadzieję na polepszenie sytuacji z ewentualnymi rezerwacjami last minute oraz złagodzeniem ostrzeżeń dotyczących podróży.