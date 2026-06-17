W sobotę Donald Tusk przybył do Łomży, by osobiście uczestniczyć w inauguracji przywrócenia ruchu kolejowego w Łomży. Pociągi pasażerskie wróciły do miasta w woj. podlaskim po 33 latach. Czy Łomża była jednak na to gotowa? Wiele wskazuje na to, że nie do końca - w ciągu kilku dni od uruchomienia połączeń doszło już bowiem do czterech niebezpiecznych incydentów.

W środę Polskie Linie Kolejowe S.A. poinformowały o incydencie, który miał miejsce w poniedziałek na przejeździe kolejowo-drogowym przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego. Pomimo prawidłowego oznakowania i działającej sygnalizacji, która wyraźnie wskazywała czerwone światło, kierowca autobusu miejskiego postanowił wjechać przed tory, o mało nie doprowadzając do katastrofy.

Od katastrofy dzielił krok. Incydent za incydentem na przejeździe kolejowym

Na filmie zamieszczonym w mediach społecznościowych PLK S.A. zobaczyć można, że w chwili opadania rogatek autobus stoi już za sygnalizatorem świetlnym, tuż przed torami. Jeden ze szlabanów zatrzymuje się na dachu pojazdu. Chwilę później widzimy lokomotywę, która dokonuje awaryjnego zatrzymania.

"Na opublikowanym nagraniu widać sytuację, która nigdy nie powinna mieć miejsca, a już szczególnie z udziałem kierowcy zawodowego, odpowiedzialnego za bezpieczeństwo przewożonych pasażerów" - czytamy w oświadczeniu PLK S.A.

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Na tym jednak nie koniec. Jeden z pasażerów wysiadł z autobusu i uniósł szlaban, umożliwiając kierowcy przejazd na czerwonym świetle tuż przed zatrzymanym składem. Gdyby tego wciąż było mało, na filmiku zobaczyć można też rowerzystę, który porusza się na czasowo wyłączonym z ruchu drogowego odcinku, przejeżdżając przez tory przed lokomotywą - to w jedną, to w drugą stronę.

Przywrócili kolej w Łomży. Teraz kolej na zdrowy rozsądek

"Jeśli kierowca autobusu lekceważy czerwone światło i opuszczone rogatki, to ryzykuje nie tylko własnym życiem. Naraża dziesiątki pasażerów, którzy powierzyli mu swoje bezpieczeństwo tego dnia" - przestrzegają PLK S.A. we wpisie opublikowanym na Facebooku.

Poinformowano też, że w najbliższych dniach na nowo wyznaczonej trasie prowadzone będą działania informacyjne w ramach kampanii Bezpieczny Przejazd. Nowo wytyczone przejazdy mają być też patrolowane przez policję.

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"Powrót pociągów do Łomży po latach to wspaniała wiadomość. Oby jednak o wiele szybciej wrócił nawyk przestrzegania przepisów na przejazdach kolejowo-drogowych" - czytamy w oświadczeniu linii kolejowych.