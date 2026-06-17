Nie ma już żadnych wątpliwości. Upał zaleje Polskę od Odry po Bug

Pogoda mjo

Nadciągną w piątek i nie odpuszczą przez wiele kolejnych dni. Potężne, afrykańskie upały opanują Polskę, i to w wielu regionach. Wyraźnie widać to w prognozach zagrożeń IMGW, które synoptycy planują wystosować dla wielu województw. Miejscami zanotujemy nawet 35 st. C. Od gorąca nie odpoczniemy nawet w nocy: synoptycy nie wykluczają wystąpienia nocy tropikalnych. Do tego dojdą burze z wichurami.

Taylor Smith/Unsplash/IMGW
Nadchodzi najgorętszy okres od początku roku. Czeka nas niebezpieczna, kilkudniowa fala upałów
  • Fala upałów rozpocznie się w piątek na zachodzie Polski, z temperaturami do 31 st. C
  • Z powodu gorąca IMGW planuje wydać wówczas ostrzeżenia drugiego stopnia
  • Weekend przyniesie afrykańskie temperatury, sięgające nawet 35 st. C, ale też burze z silnym wiatrem
  • Upały utrzymają się również na początku przyszłego tygodnia, dopiero w środę spodziewane jest ochłodzenie

Rozwój pierwszej tegorocznej fali upałów najlepiej zobrazują planowane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżenia pogodowe. Specjaliści od piątku planują wydanie związanych z upałami ostrzeżeń drugiego stopnia - najpierw w czterech, a dzień później już w 14 województwach.

Upał coraz bliżej. Wszystko zacznie się na zachodzie

Każdy kolejny dzień jest cieplejszy od poprzedniego i w środę nie będzie inaczej. Na początku tygodnia w ciągu dnia było zwykle kilkanaście stopni, we wtorek w najcieplejszych miejscach niecałe 23, a w środę miejscami zanotujemy około 24 st. C.

 

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Niedługo ocieplenie nabierze tempa i osiągnie największe od początku roku rozmiary. Potwierdzają się prognozy, zgodnie z którymi w piątek doświadczymy pierwszego z serii upalnych dni. Gorąco zrobi się wtedy na zachodzie, gdzie zanotujemy do 31 st. C.

 

Z tej przyczyny IMGW planuje wydać ostrzeżenia drugiego stopnia, które mają objąć województwa:

  • lubuskie;
  • zachodnią część wielkopolskiego;
  • północne rejony dolnośląskiego;
  • zachodnią i południową część zachodniopomorskiego.
Pierwsze upały w 2026 roku napłyną do zachodniej Polski. IMGW planuje wydać tam pomarańczowe ostrzeżeniaIMGW
Pierwsze upały w 2026 roku napłyną do zachodniej Polski. IMGW planuje wydać tam pomarańczowe ostrzeżenia

Piątek będzie bardzo ciepły w całym kraju: w centrum możemy się wówczas spodziewać około 26, a na najchłodniejszym północnym wschodzie nie mniej niż 23 st. C.

 

Chociaż pogoda się poprawi i zrobi się przeważnie słonecznie, wciąż możliwe będą przelotne opady deszczu, głównie na południowo-wschodnich krańcach Polski.

Koniec tygodnia z afrykańską pogodą. Sytuację pogorszą burze

Upalnie będzie przez cały weekend. W sobotę początkowo będzie przyjemnie i spokojnie, ale z czasem na północy i krańcach zachodnich pojawi się więcej chmur, niosących przelotne deszcze, a lokalnie pojawią się również burze. Sprowadzą one lokalne ulewy oraz porywisty wiatr, osiągający do 70 km/h.

 

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Aura się pogorszy, ale nie wpłynie to na temperatury, które w tym czasie będą typowe raczej dla krajów północnej Afryki niż środkowej części Europy.

 

Gorąco będzie już w nocy z piątku na sobotę: możliwe nawet, że w zachodniej Polsce nie będzie mniej niż 20 st. C, co oznacza noc tropikalną - pierwszą w tym roku.

 

Po wschodzie słońca czeka nas prawdziwie afrykański upał, dochodzący w zachodniej części kraju do nawet 35 st. C, a w centrum do 30. Strefa upałów znacznie się rozszerzy w porównaniu z piątkiem, o widać w prognozie ostrzeżeń pogodowych.

 

Pomarańczowe alerty IMGW tym razem mogą objąć zdecydowaną większość Polski, czyli 14 województw. Wolne od nich będą jedynie Podlasie, Warmia i Mazury oraz południowe rejony Małopolski i Podkarpacia, a na południu Dolnego Śląska obowiązywać ma ostrzeżenie pierwszego stopnia.

 

W weekend większość kraju ma zostać objęta ostrzeżeniami drugiego stopnia IMGW w związku z upałamiIMGW
W weekend większość kraju ma zostać objęta ostrzeżeniami drugiego stopnia IMGW w związku z upałami

W sobotę bardzo ciepło będzie nawet na zwykle najchłodniejszym północnym wschodzie, gdzie można się spodziewać do 26 st. C.

 

Druga połowa weekendu to kontynuacja upalnej fali, z upałem na poziomie 30 st. C w większości Polski oraz temperaturami dochodzącymi do 33 st. C na południowym wschodzie. Ulgę w związku z upałami zaoferują praktycznie tylko tereny nadmorskie, gdzie będzie 21-25 st. C.

 

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Spokojnie w pogodzie nie będzie: wrócą przelotne deszcze i burze z ulewami, których powinniśmy się spodziewać głównie w centrum i we wschodniej połowie kraju. Burze oprócz ulew przyniosą również wichury z podmuchami do 80 km/h.

Upalny serial z kolejnymi odcinkami. Nawet po weekendzie

Po weekendzie upalna fale jeszcze nie opadnie. Temperatury przekraczające 30 st. C utrzymają się przez dwa pierwsze dni kolejnego tygodnia. Cały czas będziemy się też musieli liczyć z groźnymi burzami, sprowadzającymi do wielu miejsc ulewy i niebezpieczny wiatr.

 

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W poniedziałek najgoręcej znowu będzie w zachodniej Polsce: do około 35 st. C, podczas gdy upały w centrum wyniosą około 30. Na północnym wschodzie będzie do 26 st. C.

 

Tak samo może być we wtorek, kiedy w centrum zanotujemy około 31 st. C, ale strefa największego gorąca przesunie się na południe - tam synoptycy prognozują do 35 st. C.

 

Fala upałów utrzyma się najpewniej do wtorku, cały czas przynosząc lokalnie temperatury zbliżone do 35 st. CIMGW
Fala upałów utrzyma się najpewniej do wtorku, cały czas przynosząc lokalnie temperatury zbliżone do 35 st. C

Zarówno w poniedziałek, jak i wtorek cały czas będą się pojawiać przelotne deszcze i burze ze zdecydowanie mocniejszymi opadami. Burzom towarzyszyć też będzie bardzo silny wiatr, w porywach dochodzący do 80 km/h.

 

Kres upałów powinien nastąpić w środę, kiedy maksymalne temperatury wyniosą około 27 st. C, choć ulewne deszcze i burze wtedy jeszcze nie znikną. Większe uspokojenie nastąpi w kolejnych dniach, kiedy na niebie powinno się pojawić więcej słońca.

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