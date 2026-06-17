Rozwój pierwszej tegorocznej fali upałów najlepiej zobrazują planowane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżenia pogodowe. Specjaliści od piątku planują wydanie związanych z upałami ostrzeżeń drugiego stopnia - najpierw w czterech, a dzień później już w 14 województwach.

Upał coraz bliżej. Wszystko zacznie się na zachodzie

Każdy kolejny dzień jest cieplejszy od poprzedniego i w środę nie będzie inaczej. Na początku tygodnia w ciągu dnia było zwykle kilkanaście stopni, we wtorek w najcieplejszych miejscach niecałe 23, a w środę miejscami zanotujemy około 24 st. C.

ZOBACZ: Chłód wyparuje. Płynie fala upału, jakiej jeszcze w tym roku nie było

Niedługo ocieplenie nabierze tempa i osiągnie największe od początku roku rozmiary. Potwierdzają się prognozy, zgodnie z którymi w piątek doświadczymy pierwszego z serii upalnych dni. Gorąco zrobi się wtedy na zachodzie, gdzie zanotujemy do 31 st. C.

Z tej przyczyny IMGW planuje wydać ostrzeżenia drugiego stopnia, które mają objąć województwa:

lubuskie ;

; zachodnią część wielkopolskiego ;

; północne rejony dolnośląskiego ;

; zachodnią i południową część zachodniopomorskiego.

IMGW Pierwsze upały w 2026 roku napłyną do zachodniej Polski. IMGW planuje wydać tam pomarańczowe ostrzeżenia

Piątek będzie bardzo ciepły w całym kraju: w centrum możemy się wówczas spodziewać około 26, a na najchłodniejszym północnym wschodzie nie mniej niż 23 st. C.

Chociaż pogoda się poprawi i zrobi się przeważnie słonecznie, wciąż możliwe będą przelotne opady deszczu, głównie na południowo-wschodnich krańcach Polski.

Koniec tygodnia z afrykańską pogodą. Sytuację pogorszą burze

Upalnie będzie przez cały weekend. W sobotę początkowo będzie przyjemnie i spokojnie, ale z czasem na północy i krańcach zachodnich pojawi się więcej chmur, niosących przelotne deszcze, a lokalnie pojawią się również burze. Sprowadzą one lokalne ulewy oraz porywisty wiatr, osiągający do 70 km/h.

ZOBACZ: Brzmi jak science fiction. Chcą stworzyć pływające miasto dla 80 tys. ludzi

Aura się pogorszy, ale nie wpłynie to na temperatury, które w tym czasie będą typowe raczej dla krajów północnej Afryki niż środkowej części Europy.

Gorąco będzie już w nocy z piątku na sobotę: możliwe nawet, że w zachodniej Polsce nie będzie mniej niż 20 st. C, co oznacza noc tropikalną - pierwszą w tym roku.

Po wschodzie słońca czeka nas prawdziwie afrykański upał, dochodzący w zachodniej części kraju do nawet 35 st. C, a w centrum do 30. Strefa upałów znacznie się rozszerzy w porównaniu z piątkiem, o widać w prognozie ostrzeżeń pogodowych.

Pomarańczowe alerty IMGW tym razem mogą objąć zdecydowaną większość Polski, czyli 14 województw. Wolne od nich będą jedynie Podlasie, Warmia i Mazury oraz południowe rejony Małopolski i Podkarpacia, a na południu Dolnego Śląska obowiązywać ma ostrzeżenie pierwszego stopnia.

IMGW W weekend większość kraju ma zostać objęta ostrzeżeniami drugiego stopnia IMGW w związku z upałami

W sobotę bardzo ciepło będzie nawet na zwykle najchłodniejszym północnym wschodzie, gdzie można się spodziewać do 26 st. C.

Druga połowa weekendu to kontynuacja upalnej fali, z upałem na poziomie 30 st. C w większości Polski oraz temperaturami dochodzącymi do 33 st. C na południowym wschodzie. Ulgę w związku z upałami zaoferują praktycznie tylko tereny nadmorskie, gdzie będzie 21-25 st. C.

ZOBACZ: Fala afrykańskiego upału wkrótce zaleje Polskę. Znamy dokładny termin

Spokojnie w pogodzie nie będzie: wrócą przelotne deszcze i burze z ulewami, których powinniśmy się spodziewać głównie w centrum i we wschodniej połowie kraju. Burze oprócz ulew przyniosą również wichury z podmuchami do 80 km/h.

Upalny serial z kolejnymi odcinkami. Nawet po weekendzie

Po weekendzie upalna fale jeszcze nie opadnie. Temperatury przekraczające 30 st. C utrzymają się przez dwa pierwsze dni kolejnego tygodnia. Cały czas będziemy się też musieli liczyć z groźnymi burzami, sprowadzającymi do wielu miejsc ulewy i niebezpieczny wiatr.

ZOBACZ: Wykryli groźną bakterię. Część woj. świętokrzyskiego odcięta od wody

W poniedziałek najgoręcej znowu będzie w zachodniej Polsce: do około 35 st. C, podczas gdy upały w centrum wyniosą około 30. Na północnym wschodzie będzie do 26 st. C.

Tak samo może być we wtorek, kiedy w centrum zanotujemy około 31 st. C, ale strefa największego gorąca przesunie się na południe - tam synoptycy prognozują do 35 st. C.

IMGW Fala upałów utrzyma się najpewniej do wtorku, cały czas przynosząc lokalnie temperatury zbliżone do 35 st. C

Zarówno w poniedziałek, jak i wtorek cały czas będą się pojawiać przelotne deszcze i burze ze zdecydowanie mocniejszymi opadami. Burzom towarzyszyć też będzie bardzo silny wiatr, w porywach dochodzący do 80 km/h.

Kres upałów powinien nastąpić w środę, kiedy maksymalne temperatury wyniosą około 27 st. C, choć ulewne deszcze i burze wtedy jeszcze nie znikną. Większe uspokojenie nastąpi w kolejnych dniach, kiedy na niebie powinno się pojawić więcej słońca.