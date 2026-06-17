"Nie jest tak, że Rosjanie robią, co chcą". Wiceszef MON o zabójstwie w Białej Podlaskiej

W poniedziałek w Białej Podlaskiej zastrzelony został Rosjanin Robert Kuzowkow, ps. Siemion Skriepiecki, artysta znany z karykatur szydzących z Władimira Putina czy Ramzana Kadyrowa. Okoliczności śmierci wskazują na egzekucję motywowaną politycznie. Wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski twierdzi, że mieszkańcy Białej Podlaskiej są bezpieczni.

ZOBACZ: Zabójstwo w Białej Podlaskiej. Prokuratura ujawnia nowe informacje



- Jeżeli to rzeczywiście była egzekucja, to dotyczy ona konkretnej osoby i na pewno żadne działania tego typu nie będą wymierzone w mieszkańców Białej Podlaskiej. Dzisiaj zresztą sprawca raczej myśli, w jaki sposób uciec, jeśli już nie uciekł, ale to sprawdzają służby. Poczekajmy na wyniki ich pracy - powiedział Zalewski, potwierdzając, że najprawdopodobniej za śmiercią Skriepieckiego stoją rosyjskie służby.



- Wskazuje na to tryb egzekucji, jednak jeszcze nie potwierdziliśmy tego. Służby bardzo intensywnie nad tym pracują, czekamy na efekt ich pracy - dodał wiceminister.

Zabójstwo Siemiona Skriepieckiego. Wiceszef MON wskazał na likwidację konsulatów

Według wiceministra obrony podejmowane przez polski rząd działania przełożyły się na poprawę bezpieczeństwa wewnętrznego i Rosja utraciła część możliwości operacyjnych za sprawą decyzji podjętych m.in. przez MSZ.

- To nie jest tak, że Rosjanie robią, co chcą. Likwidacja konsulatów, które były także miejscem zorganizowanej działalności szpiegowskiej, sabotażowej, doprowadziła do tego, że baza rosyjska się zmniejszyła - powiedział Paweł Zalewski, mając na myśli likwidację konsulatów w Poznaniu i Gdańsku. Pierwszy z nich został zamknięty po zatrzymaniu rosyjskiego agenta jesienią 2024 r., drugi po sabotażu na polskiej kolei w listopadzie 2025 r.

ZOBACZ: Strzelanina w Białej Podlaskiej. Zginął przechodzień, trwa obława

- Nasze operacje, które mają miejsce na granicy, ale także w ochronie infrastruktury, także klejowej, powodują, że działania sabotażowe są znacznie trudniejsze niż były. Te wszystkie działania powodują, że Polska jest bezpieczniejsza - stwierdził polityk.