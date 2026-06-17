We wtorek prezydent Karol Nawrocki spotkał się z Polakami w Polskim Centrum im. św. Jana Pawła II w Clearwater pod Tampą. Podkreślił, że Polska jest na Florydzie obecna "w sposób szczególny".

- Nasza wspólnota narodowa za sprawą historii rozsiała się po całym świecie. Jesteśmy narodem, który ma 60 milionów członków (...): blisko 40 milionów w granicach Rzeczypospolitej, 20 milionów na całym świecie, (w tym) 10 milionów w Stanach Zjednoczonych. 400 tysięcy Amerykanów przyznaje się na samej Florydzie do polskiego pochodzenia, a na Florydzie mieszka 40 tysięcy obywateli RP - powiedział prezydent Polski.

Floryda. Karol Nawrocki o relacjach z Donaldem Trumpem: Doskonałe

- Chciałem państwa przekonać o tym, że jako prezydent RP, pozostawiający w tak doskonałych relacjach z prezydentem Stanów Zjednoczonych, przez wiele godzin dyskutując z prezydentem Trumpem, z wiceprezydentem J.D. Vance'em, z sekretarzami odpowiedzialnymi za codzienne życie w USA, z amerykańskim biznesem - przecież tych spotkań i relacji jest wiele - i zawsze Polska pojawia się jako wzorowy sojusznik Stanów Zjednoczonych - mówił Nawrocki.

Jak przekonywał przedstawicieli Polonii na Florydzie, dobre stosunki polsko-amerykańskie wynikają także z ich siły. - Z tego, że jesteście tutaj wy, jako nasi realni ambasadorowie Rzeczpospolitej Polskiej, że wykonujecie swoją pracę w zakresie narodowej pamięci, w wielu sektorach życia publicznego Stanów Zjednoczonych - podkreślił.

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- To oczywiście z jednej strony kwestia wielu wieków naszej współpracy pomiędzy dwoma narodami, z drugiej strony być może pewne sympatie osobiste, z trzeciej strony wielka dynamika rozwoju Rzeczpospolitej, ale w tym wszystkim jesteście też wy w swojej codziennej pracy i reprezentowaniu RP na tym poziomie, na którym to, drodzy państwo, robicie - kontynuował Nawrocki.

Prezydent wręczył odznaczenia państwowe trojgu przedstawicieli polskiej społeczności: Antoninie Hubskiej, Michałowi Bąkowi, Pawłowi Dębińskiemu. – Jesteście częścią wielkiej przyjaźni polsko-amerykańskiej – podkreślił prezydent, zwracając się do wyróżnionych.

Prezydent Polski w USA. Wziął udział w urodzinach Donalda Trumpa

Karol Nawrocki przybył do USA w sobotę wieczorem. Podczas wizyty wziął udział w inauguracji państwowych obchodów 250. rocznicy podpisania Deklaracji Niepodległości USA i w 80. urodzinach Trumpa. W niedzielę w ramach uroczystości odbyła się przy Białym Domu gala mieszanych sztuk walki.

W poniedziałek Karol Nawrocki uczestniczył w spotkaniach na Kapitolu, w tym z szefem większości w Senacie Johnem Thunem oraz z szefami komisji senackich – spraw zagranicznych i sił zbrojnych.

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Szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta, Marcin Przydacz, poinformował we wtorek polskie media, że rozmowy na Kapitolu dotyczyły przede wszystkim polityki bezpieczeństwa, wyzwań w kontekście zbliżającego się szczytu NATO i kwestii polityki rosyjskiej w Europie Środkowej i Wschodniej.

Prezydencki minister dodał, że Karol Nawrocki "bardzo mocno optował za koniecznością kontynuacji polityki sankcji". - Uważamy, że Rosja może być powstrzymana przed swoją agresywną polityką tylko poprzez, po pierwsze, kontynuację polityki dozbrajania Ukrainy, ale po drugie, co z naszej perspektywy najważniejsze, kontynuację polityki sankcji - podkreślił.