Do zdarzenia doszło w środę po godz. 10:00 rano w jednym z oddziałów należących do banku Taishin International Bank w dzielnicy Banqiao w Nowym Tajpej.

50-letni mężczyzna zagroził klientowi nożyczkami i zmusił go, by poprosił pracownika placówki o wypłatę 404 200 dolarów tajwańskich (prawie 47 tys. zł).

Napad na bank z nożyczkami w ręku. Sprawca schwytany przez policję

Zgłoszenie do lokalnego komisariatu policji wpłynęło o 10:15. Już cztery minuty później funkcjonariusze przybyli do banku, gdzie zastali sprawcę liczącego pieniądze w strefie dla klientów. Dokonano zatrzymania.

Policja prowadzi dochodzenie w sprawie. 50-letniemu mężczyźnie postawiono zarzut rabunku. Śledczy starają się ustalić, czy kradzież została zaplanowana oraz czy sprawca miał jakichś wspólników. Służby poinformowały, że skradzione pieniądze trafiły z powrotem do poszkodowanego klienta banku.

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Z informacji pozyskanych przez lokalne media wynika, że sprawca początkowo planował napad z użyciem noża. Narzędzie próbował pozyskać od sprzedawcy smażonych bułeczek handlującego nieopodal oddziału banku. Gdy ten odmówił, postanowił posłużyć się nożyczkami.