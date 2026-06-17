Kosiniak-Kamysz i Pistorius spotkali się w środę w siedzibie MON przy warszawskiej ulicy Klonowej. Podczas spotkania odbywającego się w 35. rocznicę zawarcia polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, podpisana została nowa polsko-niemiecka umowa o współpracy obronnej.

Umowa o współpracy Polski i Niemiec. "Uzupełni mechanizmy obronne"

Umowa ta - podało MON - "będzie stanowiła podstawę prawną określającą nowe, aktualne ramy wzajemnej współpracy Stron w sprawach obronności". "Inicjatywa ma na celu usystematyzowanie bieżącej współpracy operacyjnej, uwzględniając aktualną sytuację bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej. Dokument uzupełni mechanizmy obronne w ramach NATO oraz Unii Europejskiej" - wskazał resort.

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Podpisana w środę umowa zastąpi obowiązującą dotąd Umowę ramową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy obronnej, podpisaną w Warszawie w czerwcu 2011 r.

Nowe regulacje zawarte w umowie z Niemcami – poinformował PAP resort obrony – obejmują przede wszystkim obszary mobilności wojskowej, rozwoju infrastruktury wsparcia logistycznego, domeny morskiej, w tym współpracy na Morzu Bałtyckim, cyberbezpieczeństwa czy przestrzeni kosmicznej.

Umowa nie zawiera wzajemnych gwarancji bezpieczeństwa, podobnych do tych, które znalazły się w zawartym w ubiegłym roku traktacie polsko-francuskim. Szef MSZ, wicepremier Radosław Sikorski pytany niedawno dlaczego ranga porozumienia z Niemcami została obniżona z poziomu traktatu do umowy wskazywał m.in. na postawę prezydenta i PiS w kwestiach relacji z Niemcami.

Forum Polsko-Niemieckie. Sikorski zapowiada współpracę, wskazał na wschodnią flankę NATO

Również w środę szef MSZ Radosław Sikorski rozmawiał ze swoim niemieckim odpowiednikiem Johannem Wadephulem. W Berlinie w siedzibie niemieckiego ministerstwa odbyło się Forum Polsko-Niemieckie. Ministrowie wystąpili też na wspólnej konferencji prasowej.

Sikorski zaznaczył, że Polskę i Niemcy łączy wspólna percepcja zagrożeń i determinacja do współpracy, aby stawić im czoła.

- Będziemy razem angażować się na rzecz wzmocnienia wschodniej flanki NATO oraz bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego - zadeklarował.

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- Potwierdziliśmy wolę kontynuowania wsparcia dla dzielnie walczącej z rosyjską agresją Ukrainy, zaangażowania w jej odbudowę i cieszymy się, że Niemcy będą reprezentowane w Gdańsku na konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy na wysokim szczeblu - oświadczył.

Sikorski zaznaczył, że oba kraje są zgodne oceniając, że Rosja jest obecnie największym wyzwaniem dla europejskiego bezpieczeństwa, zatem należy zwiększać presję sankcyjną i konsekwentnie inwestować w nasze zdolności obronne.

Kolejnym tematem środowych rozmów z Wadephulem - przekazał - były przygotowania do szczytu NATO w Ankarze. Zaznaczył, że oba państwa są zgodne, że USA pozostają istotnym partnerem Europy i oba wspierają silną obecność Stanów Zjednoczonych w Europie oraz współpracę transatlantycką.

Mówiąc o sytuacji żyjących jeszcze polskich ofiar II wojny światowej Sikorski zaznaczył, że to są obecnie schorowani ludzie i jeśli chce się im pomóc, to należy to zrobić szybko.

- Docenilibyśmy gest humanitarny ze strony Niemiec - zaznaczył