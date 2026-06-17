Do wyjątkowego znaleziska doszło na terenie Nadleśnictwa Gdańsk. Poszukiwacz artefaktów Marcin Wiśniewski natrafił w jednym z lasów na zabytkowy miecz, który według wstępnych szacunków może mieć nawet 2700 lat.

Odkrycie opisano jako archeologiczną sensację. Przedmiot przez wieki spoczywał pod ziemią, zupełnie niepozornie ukryty w leśnym terenie.

Miecz przetrwał 27 wieków. "Historyczne znalezisko"

Nagranie pokazujące moment odkrycia oraz proces wydobycia miecza opublikowało we wtorek w mediach społecznościowych Nadleśnictwa.

"Czekał tu prawdopodobnie ponad 2,7 tysiąca lat… Pod ziemią, zupełnie niepozornie, spoczywał artefakt pamiętający czasy epoki brązu. Kto go zostawił, nie wiemy" - napisano.

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Znalezisko od razu trafiło pod opiekę specjalistów. Już następnego dnia w miejscu odkrycia rozpoczęły się szczegółowe prace archeologiczne prowadzone przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Michał Bronk z Nadleśnictwa Gdańsk w rozmowie z Radiem Gdańsk podkreślił, że miecz zachował się w bardzo dobrym stanie. Na ostrzu widoczne są jednak ślady, które mogą wskazywać, że nie był to jedynie przedmiot ceremonialny.

- To historyczne znalezisko. Miecz zachował się w bardzo dobrym stanie, a widoczne wyszczerbienia na ostrzu mogą wskazywać na jego użytkowy charakter - wskazał Bronk.

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Jak dodał, jest to "jedno z najcenniejszych i najlepiej zachowanych odkryć tego typu" na obszarze lasów Nadleśnictwa Gdańsk.

Archeolodzy kontynuują obecnie prace w miejscu odkrycia. Zabytek został już bezpiecznie wydobyty i zabezpieczony, a dalsze badania mają pomóc odpowiedzieć na pytania o jego pochodzenie, wiek i możliwy kontekst historyczny.

Zabytkowy miecz zakopany w ziemi. To nie pierwszy taki skarb na Pomorzu

Nadleśnictwo Gdańsk zwraca uwagę, że to nie pierwsze spektakularne znalezisko na tym terenie. W 2024 roku odnaleziono tam bransolety, które mogą pochodzić z podobnego okresu co odkryty miecz.

"Dlaczego właśnie tutaj? Dopiero teraz historia, ukryta przez tysiące lat, ujrzała światło dzienne" - napisano w komunikacie Nadleśnictwa.

Sam odkrywca, Marcin Wiśniewski, podziękował Nadleśnictwu Gdańsk i Lasom Państwowym za zaufanie oraz możliwość realizowania swojej pasji. "Do zobaczenia, mam nadzieję, że jeszcze nie raz przy podobnych znaleziskach" - napisał.