Klub Lewicy chce, by natychmiast rozpocząć dyskusję o radykalnych zmianach w ochronie zdrowia. Proponuje cztery tematy, w tym maksymalny limit wynagrodzeń lekarzy i zakaz łączenia praktyki prywatnej z publiczną – poinformował w środę lider Nowej Lewicy, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Kontrowersje w sprawie zarobków lekarzy. Lewica "postuluje radykalne zmiany"

Podczas środowej konferencji prasowej w Sejmie Czarzasty powiedział, że Lewica "od wielu tygodni postuluje bardzo daleko idące i radykalne zmiany, jeżeli chodzi o opiekę medyczną w Polsce". Przedstawił cztery punkty, nad którymi - według ugrupowania - dyskusja powinna rozpocząć się "w trybie natychmiastowym".



- Nie przesądzając o wyniku tej dyskusji, zgłaszam o wiele dalej idące propozycje, niż były zgłaszane do tej pory, i robię to świadomie w imieniu klubu parlamentarnego Lewicy - powiedział Czarzasty. Lider Nowej Lewicy oświadczył, że po pierwsze trzeba "poważnie przedyskutować określenie maksymalnego limitu wynagrodzenia dla lekarzy". Kolejny punkt dyskusji to zakaz łączenia praktyki prywatnej z praktyką w publicznych jednostkach opieki zdrowotnej.

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Ponadto - mówił Czarzasty - trzeba natychmiast dokonać analizy, "czy urządzenia medyczne i aparatura medyczna jest wykorzystywana w pełnym wymiarze czasowym", ponieważ pojawiają się informacje, że w niektórych placówkach bardzo drogie urządzenia medyczne wykorzystywane są np. tylko do godz. 16-17 ze względu na brak środków. Czwartym punktem, który wymienił lider Nowej Lewicy, jest temat egzekwowania ewidencji czasu pracy lekarzy.



Czarzasty podkreślił, że nie chodzi o "nagonkę na lekarzy". - W Polsce jest wielu fantastycznych lekarzy i to nie jest wina lekarzy, że jest taka sytuacja. Nie obarczam lekarzy i nie robię nagonki na lekarzy, ale czas jest najwyższy, żeby sprawy systemu funkcjonowania służby zdrowia w sposób bardzo poważny i bardzo radykalny (…) przedyskutować - powiedział. Podkreślił, że cztery wymienione punkty poddaje pod dyskusję, "mówiąc o tym, że Lewica w ramach koalicji 15 października jest gotowa do poparcia bardzo radykalnych zmian w systemie służby zdrowia".

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Debata o zarobkach lekarzy nasiliła się po doniesieniach o lekarzu w trakcie specjalizacji, jednocześnie radnego Koalicji Obywatelskiej, który w 2025 r. zarobił 1,6 mln złotych. Był zatrudniony między innymi w Warszawskim Szpitalu Południowym.



Czarzasty zapytany został m.in. o środowe doniesienia Portalu Zero, według którego oddział ratunkowy w Szpitalu Południowym w Warszawie miał w przyspieszonym trybie pomagać politykom KO, działacze partii mieli być przyjmowani bez kolejki, a kompleksowe badania były wykonywane niemal bezpośrednio po dokonaniu przez nich rejestracji. - Jeżeli funkcjonują w jakimkolwiek systemie patologie, to po pierwsze trzeba je nazwać, po drugie potępić, po trzecie poprawić - odpowiedział marszałek Sejmu.

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Zastrzegł, że "nie będzie odnosił się do żadnych spraw związanych z koalicjantem", ponieważ - jak stwierdził - "to są ludzie, którzy robią określone rzeczy". - Potępiam działania, które są złe. Od tego, żeby je wyjaśniać, są odpowiednie służby. Znając funkcjonowanie służb w Polsce uważam, że będą odpowiednie działania - powiedział Czarzasty.



Marszałek Sejmu zapytany został też, czy podczas trwającego posiedzenia Sejmu uchwalona zostanie ustawa umożliwiająca zbieranie informacji o zarobkach medyków w powiązaniu z numerem PESEL lub numerem prawa wykonywania zawodu - jej projekt przyjęto na wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów, w środę ma się odbyć pierwsze czytanie. Czarzasty powiedział, że jest zwolennikiem "pierwszego, drugiego i trzeciego czytania na tym posiedzeniu Sejmu". Oświadczył też, że w najbliższym czasie ze strony klubu Lewicy należy się spodziewać poselskiego projektu ustawy dotyczącego finansowania służby zdrowia.