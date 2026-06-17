Jordan Bardella najpewniej będzie kandydatem na prezydenta Francji w wyborach w 2027 r. Zastąpi on w wyścigu do Pałacu Elizejskiego Marine Le Pen, która w związku z wyrokiem skazującym za defraudację unijnych środków nie będzie mogła wystartować. Ostateczna decyzja w jej sprawie zapadnie 7 lipca.

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Przyszłość relacji polsko-francuskich. Bardella: Polska nową siłą przewodnią Europy

W wywiadzie z Interią Bardella określił Polskę jako "nową siłę przewodnią Europy" i zapowiedział, że jeśli zwycięży w przyszłorocznych wyborach, to partnerstwo polsko-francuskie będzie zacieśniane także ze względu na spadające zaangażowanie USA w europejskie bezpieczeństwo.

- Francja nie oczekuje od żadnego europejskiego partnera zerwania więzi transatlantyckich, ale uważamy za konieczne i korzystne traktowanie oficjalnych dokumentów administracji Trumpa z pełną powagą oraz zaprzestanie uznawania amerykańskiego wsparcia wojskowego za gwarantowane i automatyczne - powiedział Jordan Bardella w rozmowie z redaktorem naczelnym Interii Piotrem Witwickim i dziennikarzem Wydarzeń Interii oraz Polsatnews.pl Jakubem Krzywieckim.

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- Wymaga to coraz ściślejszej współpracy między nami, a Polska jest oczywiście dla Francji kluczowym sojusznikiem ze względu na swoje położenie geograficzne oraz rosnące zdolności wojskowe w samym sercu Europy - stwierdził francuski polityk.

Bardella zapewnił także, że Polska znajduje się w gronie sojuszników Francji o dużym znaczeniu i przypomniał dziedzictwo Wielkiej Armii.

- Pozwolę sobie przypomnieć o dawnej przyjaźni łączącej nasze dwa kraje, zwłaszcza w czasach Cesarstwa Napoleońskiego. Nie ma najmniejszych wątpliwości, że Polacy i Francuzi są braćmi broni - powiedział kandydat Zgromadzenia Narodowego.

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- Polska jest ponadto nową siłą przewodnią Europy, jednym z najbardziej dynamicznych państw kontynentu. W kwestiach takich jak upraszczanie regulacji, wzrost gospodarczy, walka z zagrożeniem migracyjnym oraz konieczność posiadania silnej obrony narodowej stanowiska partii Zjednoczenia Narodowego i polskiego rządu są zbieżne - ocenił polityk.

"Nie porzucimy Ukrainy". Kandydat Zgromadzenia Narodowego o europejskim bezpieczeństwie

Francuz zapowiedział, że Zgromadzenie Narodowe będzie kontynuować wsparcie Ukrainy, jeśli w przyszłym roku sięgnie po władzę. Wcześniej partia sprzeciwiała się udzieleniu Kijowowi 90-miliardowej pożyczki.

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- Sprzeciwiliśmy się pożyczce w wysokości 90 miliardów euro, ponieważ w rzeczywistości są to darowizny - wiemy, że ich spłata nigdy nie nastąpi. (…) Nie porzucimy Ukrainy, której heroiczny opór wobec rosyjskiego imperializmu budzi podziw. Dopóki nie zostanie osiągnięte porozumienie pokojowe, nie można pozostawić Ukrainy samej wobec rosyjskiego agresora - zapewnił Bardella i podkreślił wagę zmian zachodzących w europejskiej architekturze bezpieczeństwa ze względu na decyzje podejmowane w Białym Domu.

- Nikt nie postuluje całkowitego wyjścia Francji z NATO, czego nawet generał de Gaulle nie przewidywał. Stwierdzamy natomiast, że Stany Zjednoczone pod prezydenturą Donalda Trumpa rozpoczęły proces ograniczania swojego zaangażowania w Europie i że nasz kontynent musi sam znaleźć środki do zapewnienia własnej obrony. Nie możemy już polegać na innych, by chronili nas przed zagrożeniami coraz bardziej niebezpiecznego i niestabilnego świata - powiedział polityk.