Dobra wiadomość dla seniorów. Masz mniej niż 4451,78 zł emerytury, unikniesz opłaty
Zwolnienie z abonamentu RTV nie dotyczy wyłącznie seniorów po 75. roku życia. Z opłaty mogą być zwolnieni również emeryci, którzy ukończyli 60 lat i których świadczenie nie przekracza ustawowego progu. Wielu z nich o tym nie wie i przez lata niepotrzebnie przepłaca, choć mogliby nie płacić ani złotówki.
- Od 2026 roku abonament RTV dla radia wyniesie 9,50 zł miesięcznie, a dla telewizora 30,50 zł
- Katalog zwolnień z abonamentu RTV obejmuje m.in. osoby po 75. roku życia, niepełnosprawnych i emerytów poniżej określonego progu dochodowego
- Emeryci po 60. roku życia zwolnieni są z abonamentu, jeśli ich emerytura nie przekracza 4451,78 zł brutto miesięcznie
- Zwolnienia z abonamentu RTV nie są automatyczne i wymagają złożenia pisemnego oświadczenia wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienie
Polska jest jednym z niewielu krajów Unii Europejskiej, w których abonament radiowo-telewizyjny wciąż funkcjonuje jako osobna danina, pobierana przez Pocztę Polską (a nie jako część podatku audiowizualnego).
Obowiązek rejestracji i opłacania należności ciąży na każdym posiadaczu odbiornika radiowego lub telewizyjnego. Jednak ustawowo przewidziano kilka zwolnień. Część uprawnionych seniorów nie wie, że nie musi płacić ani złotówki.
Nowe stawki abonamentu RTV w 2026 roku
Wysokość opłat abonamentu RTV na 2026 rok określa Rozporządzenie KRRiT z 27 czerwca 2025 roku. Za samo radio miesięczna stawka to 9,50 zł (114 zł rocznie). Za telewizor lub zestaw telewizor i radio opłata wynosi 30,50 zł.
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Płacenie z góry za dłuższy okres obniża ten wydatek. Przy wpłacie za pół roku koszt abonamentu telewizyjnego spada do 173,80 zł za 6 miesięcy (zamiast 183 zł), a za pełny rok - do 329,40 zł
Kto nie musi płacić abonamentu RTV?
Katalog zwolnień z opłat abonamentu RTV zawiera art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych. Zgodnie z nim zwolnione z tego obowiązku są osoby:
- co do których orzeczono o zaliczeniu do I grupy inwalidów, całkowitej niezdolności do pracy, znacznym stopniu niepełnosprawności, trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym
- które ukończyły 75. rok życia
- otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy
- niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu
- niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc.
- które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym
- mające prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych (z tytułu ustawy o pomocy społecznej), spełniające kryteria dochodowe (określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych), bezrobotne (wymienione w ustawie o rynku pracy i służbach zatrudnienia), posiadające prawo do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego;
- otrzymujące zasiłek dla opiekuna.
Jaka wysokość emerytury uprawnia do zwolnienia z abonamentu RTV?
Zgodnie z ustawą z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych: "zwalnia się od opłat abonamentowych osoby [...], które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego".
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Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2026 roku przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2025 roku wyniosło 8 903,56 zł. Połowa tej kwoty to 4451,78 zł brutto. Właśnie tak określona została granica uprawniająca do zwolnienia z opłaty abonamentu RTV dla emerytów po 60. roku życia.
Zwolnienie nie jest przyznawane automatycznie
Aby skorzystać ze zwolnienia, należy złożyć w placówce pocztowej pisemne oświadczenie i dokumenty potwierdzające uprawnienie.
"Zwolnienia od opłat abonamentowych przysługują od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono w placówce pocztowej [...] oświadczenie oraz przedstawiono dokumenty potwierdzające uprawnienie do tych zwolnień" - informuje Poczta Polska
Wyjątek stanowią osoby po 75. roku życia. One automatycznie zostają zwolnione z tej opłaty.Czytaj więcej