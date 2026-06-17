Polska jest jednym z niewielu krajów Unii Europejskiej, w których abonament radiowo-telewizyjny wciąż funkcjonuje jako osobna danina, pobierana przez Pocztę Polską (a nie jako część podatku audiowizualnego).

Obowiązek rejestracji i opłacania należności ciąży na każdym posiadaczu odbiornika radiowego lub telewizyjnego. Jednak ustawowo przewidziano kilka zwolnień. Część uprawnionych seniorów nie wie, że nie musi płacić ani złotówki.

Nowe stawki abonamentu RTV w 2026 roku

Wysokość opłat abonamentu RTV na 2026 rok określa Rozporządzenie KRRiT z 27 czerwca 2025 roku. Za samo radio miesięczna stawka to 9,50 zł (114 zł rocznie). Za telewizor lub zestaw telewizor i radio opłata wynosi 30,50 zł.

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Płacenie z góry za dłuższy okres obniża ten wydatek. Przy wpłacie za pół roku koszt abonamentu telewizyjnego spada do 173,80 zł za 6 miesięcy (zamiast 183 zł), a za pełny rok - do 329,40 zł

Kto nie musi płacić abonamentu RTV?

Katalog zwolnień z opłat abonamentu RTV zawiera art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych. Zgodnie z nim zwolnione z tego obowiązku są osoby:

co do których orzeczono o zaliczeniu do I grupy inwalidów, całkowitej niezdolności do pracy, znacznym stopniu niepełnosprawności, trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym

które ukończyły 75. rok życia

otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy

niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu

niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc.

które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym

mające prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych (z tytułu ustawy o pomocy społecznej), spełniające kryteria dochodowe (określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych), bezrobotne (wymienione w ustawie o rynku pracy i służbach zatrudnienia), posiadające prawo do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego;

otrzymujące zasiłek dla opiekuna.

Jaka wysokość emerytury uprawnia do zwolnienia z abonamentu RTV?

Zgodnie z ustawą z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych: "zwalnia się od opłat abonamentowych osoby [...], które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego".

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Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2026 roku przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2025 roku wyniosło 8 903,56 zł. Połowa tej kwoty to 4451,78 zł brutto. Właśnie tak określona została granica uprawniająca do zwolnienia z opłaty abonamentu RTV dla emerytów po 60. roku życia.

Zwolnienie nie jest przyznawane automatycznie

Aby skorzystać ze zwolnienia, należy złożyć w placówce pocztowej pisemne oświadczenie i dokumenty potwierdzające uprawnienie.

"Zwolnienia od opłat abonamentowych przysługują od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono w placówce pocztowej [...] oświadczenie oraz przedstawiono dokumenty potwierdzające uprawnienie do tych zwolnień" - informuje Poczta Polska

Wyjątek stanowią osoby po 75. roku życia. One automatycznie zostają zwolnione z tej opłaty.

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red. / polsatnews.pl