Decyzja szpitala stanowi pokłosie doniesień medialnych dotyczących 29-letniego Dawida Kacprzyka. Będący jednocześnie radnym Koalicji Obywatelskiej lekarz w trakcie specjalizacji zarobił w ubiegłym roku 1,6 mln zł. Był zatrudniony m.in. w Warszawskim Szpitalu Południowym.

W poniedziałek minister oraz szef warszawskich struktur Koalicji Obywatelskiej Marcin Kierwiński poinformował o tym, że mężczyzna nie jest już członkiem klubu. "Dziś przyjąłem rezygnację Dawida Kacprzyka z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej" - poinformował.

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