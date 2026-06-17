Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn weselna gotówka może podlegać opodatkowaniu po przekroczeniu ustawowych limitów. Brak dokumentacji wskazującej, od kogo pochodziły koperty oraz niedotrzymanie terminów zgłoszeń mogą narazić młodą parę na sankcje finansowe.

Stanowisko Dyrektora KIS w sprawie prezentów ślubnych w formie gotówki

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił w sierpniu 2024 r., jak traktować weselne koperty. W piśmie z 6 sierpnia 2024 r., stanowiącym odpowiedź na zapytanie podatnika szykującego się do ślubu, urząd stwierdził:

"Nabycie przez Pana gotówki w prezencie od gości weselnych nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn i nie będzie wiązało się z żadnym obowiązkiem zgłoszenia tego nabycia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego - jeżeli istotnie wartość darowizn (...) w okresie 5 lat poprzedzających ten rok nie przekroczy kwot określonych w art. 9 ust. 1 ustawy" - czytamy w odpowiedzi urzędu.

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Dyrektor KIS wskazał także, że sama wpłata gotówki na konto nie oznacza automatycznie problemów z fiskusem. Nowożeńcy powinni jednak zadbać o sporządzenie dokumentacji, np. listy z danymi darczyńców zawierającej informacje o stopniu pokrewieństwa i kwocie otrzymanej od każdej osoby.

W skrajnych przypadkach, gdy podatnik podczas kontroli majątkowej nie potrafi wykazać pochodzenia pieniędzy, skarbówka może zastosować sankcyjną stawkę podatku w wysokości 75 proc. PIT od nieujawnionych źródeł przychodów.

Ile można przyjąć w kopercie bez zgłoszenia? Limity i grupy podatkowe

To, czy nowożeńcy będą musieli zgłosić pieniądze z kopert weselnych i zapłacić podatek, zależy od kwoty oraz stopnia pokrewieństwa z darczyńcą. Fiskus dzieli darczyńców na grupy:

Grupa I - małżonek, dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie, pasierb, rodzeństwo, ojczym, macocha, a także teściowie, zięć i synowa. Limit wynosi 36 120 zł od jednej osoby w ciągu 5 lat.

Grupa II - dalsza rodzina: zstępni rodzeństwa (siostrzeńcy, bratankowie), rodzeństwo rodziców (ciotki, wujowie), małżonkowie rodzeństwa. Limit wynosi 27 090 zł od jednej osoby.

Grupa III - znajomi, przyjaciele i osoby niespokrewnione. Limit wynosi 5 733 zł od jednej osoby.

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Art. 4a ustawy, przewiduje pełne zwolnienie z podatku bez limitu kwotowego dla najbliższej rodziny z grupy I: małżonka, dzieci, wnuków, rodziców, dziadków, pasierba, rodzeństwa, ojczyma i macochy.

Teściowie, zięć i synowa, choć należą do grupy I, z tego zwolnienia nie korzystają.

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest zgłoszenie darowizny na formularzu SD-Z2 w ciągu 6 miesięcy i udokumentowanie jej przelewem bankowym lub przekazem pocztowym. Gotówka do ręki powyżej limitu 36 120 zł oznacza obowiązek zapłaty podatku od nadwyżki nawet w najbliższej rodzinie.

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Jeśli wartość weselnej gotówki od konkretnego gościa przekroczy wskazane progi, para młoda powinna zgłosić darowiznę do urzędu skarbowego. Przy darowiznach od teściów, zięcia i synowej oraz od osób z grup II i III obdarowani mają miesiąc na złożenie zeznania podatkowego SD-3.

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red. / polsatnews.pl