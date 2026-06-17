Bezcenne zabytki wrócą do Polski. Sikorski: Dobry dzień dla stosunków polsko-niemieckich
Do Polski wróci zrabowany podczas II wojny światowej przez Niemców rękopis hymnu "Gaude Mater Polonia" i pierścień Zygmunta Starego - przekazał Radosław Sikorski za pośrednictwem mediów społecznościowych. Decyzję podjęto z okazji 35-lecia zawarcia polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie. "Dobry dzień dla Polski i stosunków polsko-niemieckich" - skomentował szef polskiej dyplomacji.
"Z okazji 35-lecia traktatu polsko-niemieckiego średniowieczny rękopis "Gaude Mater Polonia", zrabowany z Płocka przez III Rzeszę podczas drugiej wojny światowej został właśnie zwrócony i wraca do Polski. Takoż pierścień króla Zygmunta Starego" - przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych Radosław Sikorski.
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"Dobry dzień dla Polski i stosunków polsko-niemieckich" - skomentował szef MSZ.
Resort kultury przekazał, że ponadto do Polski wróci 11 miniaturowych eksponatów kolejowych z przedwojennego Muzeum Komunikacji w Warszawie.
Niemcy zwrócą Polsce rękopis hymnu "Gaude Mater Polonia" i pierścień Zygmunta Starego
Rękopis hymnu "Gaude Mater Polonia" został odnaleziony pod koniec 2023 r. w Bibliotece Państwowej w Berlinie przez muzykologa dr. Pawła Figurskiego. Zabytek złożony z sześciu pergaminowych kart powstał w drugiej połowie XIV wieku.
"W 1939 roku, w związku z decyzją o wykorzystaniu budynku seminarium jako kwatery dowództwa władz okupacyjnych, Niemcy podjęli decyzję o wywozie zasobów biblioteki, m.in. cennych rękopisów i inkunabułów" - podał resort kultury.
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Złoty pierścień Zygmunta I Starego z obustronnie szlifowanym oprawionym diamentem został złożony z monarchą panującym w I poł. XVI w. do grobu na Wawelu. Pod koniec XVIII w. wydobył go w celu ochrony przed pruskimi wojskami historyk Tadeusz Czacki i tak rozpoczęła się jego trwająca od 200 lat wędrówka.
Obiekt został przekazany rodzinie Czartoryskich, stając się częścią tzw. Szkatuły Królewskiej zamurowanej w pod koniec sierpnia 1939 r. w pałacu rodu w Sieniawie. Tam pierścień został odnalezionych przez żołnierzy Wermachtu, następnie na jego ślad trafiamy w 1963 r., już w zbiorach Muzeum Biżuterii w Pforzheim.
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"Zgromadzona dokumentacja dotycząca pochodzenia pierścienia, a następnie jego oględziny przeprowadzone w 2022 roku przez polskich ekspertów (…) potwierdziły, że jest to polska strata wojenna. (…) 12 maja 2026 roku Rada Miasta Pforzheim podjęła uchwałę o zwrocie pierścienia do Polski. Zabytek wróci do Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie" - podał resort kultury.
11 miniaturowych eksponatów kolejowych pochodzi z kolekcji Muzeum Kolejowego w Warszawie (od 1938 r. Muzeum Komunikacji), które funkcjonowało od 1928 roku do wybuchu wojny. Odzyskane obiekty trafią do Stacji Muzeum w Warszawie.Czytaj więcej