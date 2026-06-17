Andrzej Domański w programie "Gość Wydarzeń"
Polska
W środowym "Gościu Wydarzeń" pojawi się minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Transmisja programu od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach 24, Interii i polsatnews.pl.
Andrzej Domański w "Gościu Wydarzeń"
Drugim gościem Marka Tejchmana będzie kandydat Konfederacji na prezydenta Krakowa, Bartosz Bocheńczak.
Więcej odcinków "Gościa Wydarzeń" zobaczysz TUTAJ.
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