Andrzej Domański w programie "Gość Wydarzeń"

Polska

W środowym "Gościu Wydarzeń" pojawi się minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Transmisja programu od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach 24, Interii i polsatnews.pl.

Polsat News
Andrzej Domański w "Gościu Wydarzeń"

Drugim gościem Marka Tejchmana będzie kandydat Konfederacji na prezydenta Krakowa, Bartosz Bocheńczak.

 

Więcej odcinków "Gościa Wydarzeń" zobaczysz TUTAJ.

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ps / polsatnews.pl
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