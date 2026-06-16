Pełnomocnik prezydenta USA ds. ułaskawień Ed Martin porównał Zbigniewa Ziobrę do Donalda Trumpa, twierdząc na antenie Telewizji Republika, że jest on bezpodstawnie ścigany przez polski wymiar sprawiedliwości i nie zrobił niczego, czego nie robiliby jego poprzednicy.

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- Spotkałem się z Ziobrą kilka tygodni temu, tutaj w mieście (Waszyngtonie - red.). Jest bardzo rozważny. Powtórzę - dla Amerykanina minister sprawiedliwości to bardzo ważna funkcja. To w pewnym sensie najwyższe stanowisko po prezydencie - stwierdził podwładny Trumpa.

- Widzieć, jak jest atakowany przez media, przez system sądowy i przez Tuska - to się wydaje niemożliwe. Niby niemożliwe, ale widzieliśmy właśnie, jak Trumpowi robili to samo (…). Moim zdaniem Ziobro jest na wiele sposobów jak Trump - powiedział Martin.

Ziobro jak Trump, rząd Tuska jak totalitarny reżim. Ocena pełnomocnika Trumpa

Pełnomocnik prezydenta Trumpa zestawił działania polskiego wymiaru sprawiedliwości wobec Ziobry ze zmianami, jakie po przegranych przez Viktora Orbana wyborach zaszły na Węgrzech. Według Eda Martina decyzje rządów Polski i Węgier wpisują się w szerszą tendencję "powrotu globalistów", którą polityk porównał do sowieckiego komunizmu.

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- Patrzę na to i mówię: Polska miała tego człowieka, prokuratora generalnego, jak Trump, a teraz Węgry - myśleliśmy, że Węgry to bezpieczne miejsce - jedne wybory i odwracają się od praworządności. Myślę więc, że to ogromne zagrożenie. Nowe władze Węgier pokazały teraz swoje prawdziwe oblicze i to jest prawdziwym problemem - powiedział Ed Martin.

- Rzeczy, które robił każdy inny minister sprawiedliwości, teraz nazywają przestępstwem. Aż trudno się to mówi. Sowieci byli na waszej ziemi nie tak dawno temu. A to wygląda jak sowiecki komunizm, powrót globalistów - stwierdził pełnomocnik Trumpa ds. ułaskawień.