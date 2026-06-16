Jak przekazała Prokuratura Rejonowa w Białej Podlaskiej, w poniedziałek, między godziną 9.30 a 9.45, nieznany sprawca zastrzelił na ulicy 44-letniego obywatela Rosji, oddając do niego pięć strzałów z broni palnej.

Ofiarą jest Robert K., który w przestrzeni medialnej posługiwał się nazwiskiem Simon Skrepecki. Rosjanin od pewnego czasu mieszkał w Białej Podlaskiej. W swojej działalności artystycznej ostro krytykował władze Federacji Rosyjskiej.

- Do ofiary podszedł dotychczas nieustalony mężczyzna, który oddał trzy strzały z broni krótkiej. Gdy pokrzywdzony upadł na ziemię, napastnik podszedł bliżej i oddał jeszcze dwa strzały z bliskiej odległości - relacjonuje rzecznik prokuratury.

Wstępne oględziny zwłok wykazały pięć ran wlotowych i dwie wylotowe. Kule trafiły Rosjanina w głowę oraz górną część klatki piersiowej. Na miejscu zbrodni śledczy zabezpieczyli łuski oraz jeden niewystrzelony nabój kalibru 9 mm. Na środę zaplanowano sekcję zwłok w zakładzie medycyny sądowej.

Biała Podlaska. Rosjanin zastrzelony na ulicy, prokuratura ujawnia nowe szczegóły

Bezpośrednio po zdarzeniu Komendant Miejski Policji w Białej Podlaskiej ogłosił alarm dla wszystkich funkcjonariuszy. W obławę i zabezpieczenie miasta zaangażowano piony kryminalne, prewencję oraz ruch drogowy. Na drogach wylotowych natychmiast stanęły posterunki blokadowe, które zostały zdjęte późnym popołudniem.

W toku szeroko zakrojonych działań mundurowi zatrzymali dwie osoby. To obywatele Białorusi. Do ujęcia mężczyzn doszło w pobliżu konsulatu Białorusi w Białej Podlaskiej.

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Na ten moment nikomu nie przedstawiono zarzutów, a status zatrzymanych nie jest jasny. - Udział tych dwóch mężczyzn i ich ewentualny związek z tym zdarzeniem jest przedmiotem intensywnych ustaleń i weryfikacji - podkreśla prokurator.

Jak dodał, śledczy nie wykluczają zatrzymania kolejnych osób w tej sprawie. - Sprawdzamy każdy trop i na żaden nie pozostajemy głusi - zapewnia rzecznik prokuratury.

Śledztwo zostało formalnie wszczęte z art. 148 paragraf 2 Kodeksu karnego, czyli w sprawie zabójstwa kwalifikowanego z użyciem broni palnej.

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Pytany przez dziennikarzy o to, czy była to mafijna egzekucja, prokurator odpowiada wprost: - Wnioski chciałbym pozostawić państwu. Przedstawiłem fakty: do mężczyzny na chodniku podchodzi napastnik, oddaje trzy strzały z tyłu, a po upadku ofiary podchodzi i strzela kolejne dwa razy. Wnioski chyba nasuwają się same, ale ja jestem zobligowany do opierania się na faktach.

Decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie powołano już specjalną grupę śledczą, która ma za zadanie namierzyć sprawcę oraz osoby, które mogły pomagać mu w przygotowaniu zbrodni lub ucieczce. Ze względu na powagę sytuacji, sprawa została przejęta od prokuratury rejonowej przez Prokuraturę Okręgową w Lublinie.

Ważny apel policji do kierowców

Policja i prokuratura zwracają się z pilnym apelem do mieszkańców i świadków. Chodzi o kierowców, którzy w dniu zabójstwa w godzinach od 8.30 do 10.30 podróżowali po Białej Podlaskiej samochodami wyposażonymi w wideorejestratory.

Śledczym zależy na nagraniach z ulic bezpośrednio przylegających do miejsca zbrodni, ulic sąsiednich, a także z drogi krajowej nr 2 (DK2).

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Nagrania z kamer samochodowych można przekazywać bezpośrednio do Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej lub wysłać drogą mailową. Analiza nagrań ma pomóc w odtworzeniu drogi ucieczki zamachowca oraz jego wcześniejszych przygotowań do zabójstwa.

Policja uspokaja mieszkańców, twierdząc, że nie ma powodów do paniki. - Mieszkańcy nie mają się czego obawiać. Jedyną rzeczą, która teraz interesuje sprawcę, jest ucieczka z miejsca zdarzenia, a następnie próba opuszczenia terenu naszego kraju - mówił przedstawiciel policji.