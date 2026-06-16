Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach doprecyzował w wydanym komunikacie, że w wodzie wykryto pałeczki okrężnicy (Escherichia coli).

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przekazało natomiast, że alerty informujące o tym, że woda w części Starachowic oraz gmin Brody i Wąchock jest niezdatna do spożycia, zostały rozesłane do odbiorców w powiecie starachowickim (woj. świętokrzyskie).

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RCB zaapelowało ponadto o śledzenie bieżących komunikatów Urzędu Miasta Starachowice oraz magistratów poszczególnych gmin.

Groźna bakteria w wodzie. Pilny komunikat sanepidu

Starachowicki urząd poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, że problem dotyczy mieszkańców niektórych części miasta. Chodzi o osiedle Południe (całe), osiedle Górniki (ul. Nowowiejska wraz z jej wszystkimi odnogami, ul. Kielecka), oraz osiedle Skarpa (ul. Aleja Armii Krajowej, ul. Na Szlakowisku, ul. Czerwonego Krzyża, ul. Ludwika Waryńskiego, ul. Przyjazna, ul. Medyczna). Od wody odcięte są także ulice: Boczna, Kornatka oraz Wschodnia.

Problem dotyczy również miejscowości Dziurów, Adamów i Ruda (gmina Brody) oraz Wąchocka (ul. Wygoda oraz ul. Górna).

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W tych rejonach wody z kraju nie można spożywać ani używać do przygotowywania posiłków, a także mycia owoców, warzyw czy naczyń kuchennych. Kranówka nie może być także wykorzystywana do mycia zębów oraz przemywania otwartych ran. Wolno ją natomiast przeznaczyć m.in. do spłukiwania toalet, mycia podłóg oraz innych celów gospodarczych niezwiązanych ze spożywaniem.

Mieszkańcy odcięci od wody. Aby ją dostać, muszą jechać pod wskazany adres

W związku z obecnością pałeczek okrężnicy w wodzie zarządca wodociągu rozpoczął chlorowanie oraz prace naprawcze. Został on ponadto zobowiązany do zaopatrzenia mieszkańców w wodę z zastępczych źródeł, która jest zdatna do spożycia. Sanepid przekazał informację o lokalizacji beczkowozów i woreczków z wodą pitną.

W przypadku osiedla Południe chodzi o punkty przy ulicach: Prądzyńskiego, Moniuszki, Miodowej oraz Jeleniej. Mieszkańcy osiedla Górniki mogą pobierać wodę z punktów wyznaczonych przy ulicach Nowowiejskiej oraz Kieleckiej. W przypadku osiedla Skarpa punkty są położone przy ulicach: Armii Krajowej, Bocznej, Wschodniej czy Warszawka.

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"Całodobowo można pobierać wodę w woreczkach w siedzibie PWiK przy ul. Iglastej" - przekazało Miasto Starachowice. Odbiorcy będą informowani o zmianach jakości wody.