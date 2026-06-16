Wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Andrzej Szeptycki odniósł się w programie "Punkt widzenia Szubartowicza" do decyzji prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednemu z ukraińskich oddziałów nazwy "Bohaterów UPA".

- To decyzja, która nie służy relacjom polsko-ukraińskim. Mamy nadzieję, że Ukraina się z niej wycofa - stwierdził Szeptycki.

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Jak dodał, w relacjach między Warszawą a Kijowem kwestie historyczne regularnie powracają i prowadzą do napięć. - To jest charakterystyczne w relacjach polsko-ukraińskich, że nam periodycznie ta historia wraca czkawką, tak jak w 2010 roku, kiedy prezydent Juszczenko nadał Banderze tytuł Bohatera Ukrainy. Teraz mamy do czynienia również z takim kryzysem - powiedział wiceminister.

"Liczę, że Ukraina wykona jakiś gest". Szeptycki o oczekiwaniach rządu

Szeptycki ocenił, że choć decyzja Zełenskiego mogła mieć znaczenie z perspektywy ukraińskiej polityki wewnętrznej, była błędna w kontekście relacji z Polską. Jak podkreślił, prezydent Ukrainy musiał mieć świadomość, że taki krok wywoła reakcję w Warszawie. Wiceminister zaznaczył jednocześnie, że w tak trudnych sprawach kluczowe jest utrzymanie dialogu między oboma państwami.

- Liczę na to, że Ukraina jakiś gest wykona, dlatego że mamy w tej chwili za dużo rzeczy, którymi się wspólnie musimy zająć np. zagrożenie ze strony Rosji, rola Polski w odbudowie Ukrainy, ale również otworzyliśmy właśnie pierwszy klaster negocjacji z Unią Europejską - dodał.

Polityk przypomniał, że po polskiej reakcji do Warszawy przyjechał szef ukraińskiego wywiadu wojskowego Kyryło Budanow. - Ta wizyta miała sens, dlatego że pan Budanow jasno usłyszał od wszystkich swoich w Polsce rozmówców, jak ważna to jest sprawa - powiedział Szeptycki. Jego zdaniem wycofanie się Ukrainy z tej decyzji byłoby z polskiej perspektywy "wariantem optymalnym".

"Jednoznacznie potępiam". Wiceminister skomentował wypowiedź o UPA i Żołnierzach Wyklętych

Przypomnijmy, że wiceminister Szeptycki wywołał sporo kontrowersji, kiedy zapytany w radiu TOK FM m.in. o to, "co takiego jest w tym UPA, że Ukraińcy nie mogą się tego pozbyć ze swojego imaginarium historycznego", odparł: - To była formacja, która - niezależnie od tego, o czym pan mówi o zbrodni wołyńskiej - ale walczyła o niepodległość Ukrainy, walczyła w ramach tego ukraińskiego imaginarium przede wszystkim z Sowietami i to była taka walka beznadziejna. To byli tacy trochę, ze wszystkimi pozytywnymi i negatywnymi konotacjami tego słowa, trochę tacy ukraińscy żołnierze niezłomni.

Przemysław Czarnek (PiS) zażądał nawet dymisji całego rządu Donalda Tuska. Szeptycki stwierdził, że wezwania do dymisji członków rządu są prawem opozycji i "sytuacją zupełnie normalną w demokracji". Zaznaczył jednak, że czym innym jest krytyka polityczna, a czym innym "tropienie ludzi o określonym pochodzeniu" w urzędach państwowych.

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- To nie chodzi o rozmowę czy o hejt pod moim adresem. Chodzi o to, że inaczej będziemy mieli w Polsce coraz większe na tym tle napięcia społeczne, a to jest gra w interesie Rosji, a nie w interesie Polski - ocenił Szeptycki.

Odniósł się równiez bezpośrednio do swojej wypowiedzi. - Myślę, że tam zabrakło podkreślenia tego, że to nie jest moja opinia jako naukowca, czy polskiego rządu. To jest moja opinia na temat tego jak część Ukraińców widzi UPA - jako formację walczącą z Moskwą. I teraz, gdy też walczą z Moskwą to w naturalny sposób sprzyja pewnej sympatii - wyjaśnił.

- Wydawało mi się to pewnym porównaniem. Jeżeli dotknęło tę czy inną osobę, a takie osoby, nie mówię tu o politykach opozycyjnych, ale o zwykłych naszych współobywatelach, to nie to było moim celem i za to przepraszam, zbrodnie Ukraińskiej Powstańczej Armii, jak każdą zbrodnię, jednoznacznie potępiam - podkreślił.