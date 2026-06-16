"Tym razem ukraińska broń dalekiego zasięgu była odczuwalna w obwodzie moskiewskim. Rafineria ropy naftowej została trafiona z odległości 500 kilometrów. Dziękuję żołnierzom SBU, SBS, SSO, HUR i wojsk rakietowych za ich skuteczną pracę" - poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych Wołodymyr Zełenski.

"To uczciwa odpowiedź na rosyjskie ataki i odpowiedź na przedłużanie wojny, która musi zostać zakończona" - przekazał Wołodymyr Zełenski, dająć do zrozumienia, że atak na Moskwę stanowi odpowiedź na rosyjskie uderzenia w Ławrę Kijowsko-Peczerską. Wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO XI-wieczny monastyr stanowiący kolebkę cywilizacji wschodniosłowiańskiej w poniedziałek stanął w ogniu w wyniku rosyjskiego ostrzału.

Ukraińcy uderzyli w Moskiewską Rafinerię Ropy Naftowej

Prezydent Ukrainy opublikował nagrania, na którym widać skutki ataku. Nad Moskwą nad ranem unosiły się kłęby, czarnego gęstego dymu - cele znajdują się w obrębie rosyjskiej stolicy, w tle widoczne są drapacze chmur kompleksu Moskiewskiego Międzynarodowego Centrum Biznesowego.

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Mer Moskwy Siergiej Sobianin potwierdził, że celem ataku padła należące do Gazpromneft Moskiewska Rafineria Ropy Naftowej, największe zakłady petrochemiczne w obwodzie moskiewskim.

"W ciągu ostatnich 24 godzin wrogie ataki dronów na Moskwę trwały. Jeden z dronów uszkodził obiekt na terenie Moskiewskiej Rafinerii Ropy Naftowej. Nie było ofiar. Na miejscu zdarzenia pracują służby ratunkowe" - przekazał Sobianin.

Największa rafineria w obwodzie moskiewskim zapłonęła, atak 500 km od frontu

Jak podał Reuters, Moskiewska Rafineria Ropy Naftowej przetwarza rocznie ok. 11,6 mln ropy naftowej, produkując 2,9 mln ton benzyny i 3,2 mln ton oleju napędowego.

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W rezultacie ukraińskiego ataku stolicę Rosji może dotknąć kryzys paliwowy, który dotąd ją omijał. Przerwy w dostępności benzyny występowały dotąd głównie w obwodach przyfrontowych i peryferyjnych, m.in. na Krymie oddalonym od Moskwy o 1200 km.