"Iran zgodził się nigdy nie posiadać broni jądrowej! A historia o tym, że Stany Zjednoczone płacą Iranowi 300 milionów dolarów, to fake news, puszczony przez głupkokratów!!!" - napisał Trump we wpisie na portalu Truth Social zamieszczonym po godzinie 1. czasu lokalnego we Francji, gdzie obecnie przebywa.

Szczegóły porozumienia z Iranem. Trump prawdopodobnie pomylił kwotę

Prezydent nie rozwinął swojej wypowiedzi. Iran wielokrotnie wcześniej deklarował, że nie zamierza pozyskać broni jądrowej, choć deklaracje te nie były powszechnie uznawane przez Waszyngton za szczere.

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Mówiąc o 300 milionach dolarów, Trump miał prawdopodobnie na myśli sprawę funduszu wartego do 300 miliardów dolarów, o którym mowa ma być we wstępnym porozumieniu z Iranem. Jak powiedział we wtorek J.D. Vance w wywiadzie dla CBS, fundusz ten - utworzony z inwestycji państw Zatoki Perskiej - miałby być "jedną z tego rodzaju rzeczy, do których (Iran) mógłby mieć dostęp (...) pod warunkiem, że wywiąże się ze swojej części zobowiązania".

Wcześniej podczas telefonicznego briefingu dla mediów, przedstawiciele administracji USA również mówili o możliwości pozyskania 300 mld dol. przez Iran na odbudowę kraju pod warunkiem, że wprowadzi niezbędne zmiany, aby zyskać ich poparcie.

300 miliardów dla Iranu? Sprzeczne doniesienia

- Stanie się tak tylko wtedy, gdy staną się krajem atrakcyjnym do inwestycji, gdy staną się krajem, w którym naprawdę będzie można mieć pewność, że nie będzie natychmiastowych (sankcji) za dążenie do posiadania broni jądrowej lub prowadzenie takich gier w ukryciu – wyjaśnił jeden z negocjatorów.

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Jak zaznaczył Bloomberg, wielu ekspertów wątpi, by firmy lub państwa z Zatoki Perskiej chciały inwestować tak duże sumy w Iranie. 300 mld dol. to równowartość całego irańskiego PKB.

Mimo to pomysł już spotkał się z krytyką części polityków, w tym wpływowego senatora Lindseya Grahama, antyirańskiego jastrzębia.

"Pomysł funduszu odbudowy o wartości 300 miliardów dolarów, biorąc pod uwagę, kto rządzi Iranem, wydaje się być nieprzyzwoity. Przypominałby on plan Marshalla dla Niemiec, w których naziści nadal byliby u władzy" - skomentował na platformie X.

jp / polsatnews.pl