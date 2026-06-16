Tajna oferta Watykanu i Izraela. Łukaszenka grzmi o oszustwie

Świat Maciej Olanicki / wka / polsatnews.pl

Rosja nie podbiła Kijowa w pierwszych dniach wojny ze względu na oszustwo, którego dopuścili się Watykan i Izrael - stwierdził Alaksandr Łukaszenka. Według białoruskiego dyktatora na początku marca 2022 roku "dni Ukrainy były policzone", a siły Kremla odstąpiły od ataku na stolicę wyłącznie ze względu na obietnicę zawarcia szybkiego porozumienia pokojowego.

Alaksandr Łukaszenka stoi za mównicą z mikrofonami, w tle flaga Białorusi.
president.gov.by
Alaksandr Łukaszenka stwierdził, że o wyniku bitwy o Kijów zdecydowała fałszywa oferta wysunięta przez Watykan i Izrael

Białoruski lider powiedział w rozmowie ze stacją Al Arabiya, że w marcu 2022 roku Rosjanie byli o krok o zdobycia Kijowa, jednak Kreml zdecydował o odwrocie. Wersja Alaksandra Łukaszenki nie pokrywa się z przebiegiem bitwy o Kijów, zwłaszcza że decydująca według niego miała być nie ukraińska obrona, lecz rzekoma obietnica zawarcia porozumienia pokojowego przedstawionego przez strony trzecie.

 

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- Po raz kolejny prawdopodobnie, wiem to, te siły oszukały. To był Watykan. I, co zaskakujące, lobby żydowskie, Izraelczycy. Oni w imieniu Zełenskiego ogłosili: "Dosyć, zawieramy pokój, zgadzamy się" - powiedział Łukaszenka.

  
- Nie tylko ja, ale wszyscy na świecie rozumieli, że wojna zakończy się szybko zwycięstwem Rosjan. Było to związane przede wszystkim z tym, że Rosjanie byli w Kijowie. Ale potem pewni politycy i siły poprosiły Władimira Putina, aby się zatrzymał, zawrócił wojska spod Kijowa i zawarł porozumienie pokojowe - opowiadał przywódca.

Łukaszenka o pierwszych dniach wojny w Ukrainie. Wskazał na Watykan i Izrael

Według Łukaszenki to ówczesna decyzja podjęta przez Kreml, rzekomo pod wpływem Watykanu i Izraela, zdecydowała o losach wojny, a nie sukcesy obronne Ukraińców. - Widząc taką sytuację, że ginie wielu ludzi, i że wojna, bądźmy szczerzy, nie idzie całkowicie według scenariusza, który był przewidziany, Putin zgodził się i wyprowadził frontowe wojska z Kijowa - stwierdził.

 

Jak nadmienił, "do tego czasu wszyscy rozumieli, że dni Ukrainy były policzone". Uznał ponadto, że gdyby kampania była kontynuowana, w Kijowie nie byłoby "ani Wołodymyra Zełenskiego, ani nikogo".

 

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W ocenie Łukaszenki decydująca dla dalszego przebiegu wojny ma być kwestia Donbasu. - Jeśli Rosjanom uda się okrążyć tę aglomerację, jak ją nazywają, i wyzwolić lub zdobyć część obwodu donieckiego, gdzie wojska ukraińskie są, i to bardzo mocno, okopane, ich dni będą policzone. Ponieważ główne siły Sił Zbrojnych Ukrainy znajdują się w tej części obwodu donieckiego - podkreślił.

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