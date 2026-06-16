Strzały z rosyjskiej fregaty. Chwile grozy na kanale La Manche

Jak informuje stacja Sky News, na którą powołuje się Reuters, rosyjski okręt wojenny oddał ostrzegawczy strzał w kierunku jachtu na kanale La Manche. Wcześniej cywilna maszyna miała zbliżyć się do rosyjskiej fregaty.

Zgodnie z informacjami stacji, do zdarzenia doszło we wtorek ok. godz. 11:40 czasu lokalnego między Normandią a wyspą Wight, poza brytyjskimi wodami terytorialnymi. Informację o incydencie potwierdziło Sky News brytyjskie Ministerstwo Obrony, które poinformowało, że w tej sprawie prowadzone jest dochodzenie.

Incydent na kanale La Manche. Rosyjska jednostka oddała strzały

Agencja Reutera - powołując się na anonimowe źródło - przekazała z kolei, że incydent dotyczył rosyjskiej fregaty "Admirał Grigorowicz". Sky News dodaje, że jacht, który brał udział w tym zdarzeniu, jest zarejestrowany w Wielkiej Brytanii.

Strzały ostrzegawcze miały paść z odległości ok. 500 jardów (457 metrów). Nie odnotowano żadnych uszkodzeń jachtu.

Jak podkreśla Sky News, do incydentu doszło zaledwie kilka dni po tym, jak brytyjskie wojska pierwszy raz w historii przejęły tankowiec rosyjskiej floty cieni.

Brytyjscy komandosi przejęli rosyjski tankowiec. Chciał przepłynąć przez La Manche

W niedzielę wpisany na czarną listę tankowiec o nazwie Smyrtos próbował przepłynąć przez kanał La Manche z ładunkiem rosyjskiej ropy naftowej. Wówczas grupa komandosów brytyjskiej marynarki wojennej i oficerów Narodowej Agencji ds. Przestępczości dokonała abordażu na pokład jednostki.

W trwającej sześć godzin operacji uczestniczyło kilka maszyn należących do brytyjskiej marynarki wojennej, w tym samolot patrolowy P-8, fregata HMS Sutherland oraz niszczyciel HMS Lendbury.

Zatrzymana jednostka została skierowana na kotwicowisko u południowych wybrzeży Wielkiej Brytanii. Będzie ona tam stacjonować aż do zakończenia dochodzenia sprawdzającego, czy jego eksploatacja nie zagraża środowisku i bezpieczeństwu żeglugi.

Więcej informacji wkrótce.