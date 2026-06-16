74-letnia Bonnie Tyler trafiła do szpitala w Faro na południu Portugalii na początku maja z powodu komplikacji po nagłej operacji jelita. U artystki rozwinęła się infekcja związana z zabiegiem dermatologicznym, któremu poddała się w Wielkiej Brytanii.

Kiedy Tyler trafiła do szpitala, jej stan oceniano jako bardzo ciężki. Ujawniono także, że piosenkarka była reanimowana po chwilowym zatrzymaniu akcji serca. Lekarze zdecydowali o wprowadzeniu artystki w śpiączkę farmakologiczną.

Bonnie Tyler została wybudzona ze śpiączki farmakologicznej

Teraz rodzina Bonnie Tyler przekazała, że została ona wybudzona ze śpiączki. Jej stan zdrowia lekarze określili jako "kruchy". "Lekarze wierzą, że uda jej się wrócić do zdrowia, choć ten proces potrwa" - przekazali bliscy piosenkarki.

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Jak dodali, zaplanowane na wiosnę i lato koncerty Bonnie Tyler zostały przełożone na 2027 rok. Zapewnili jednak, że artystka może powrócić na scenę już w październiku tego roku. Walijka Gaynor Hopkins-Sullivan, występująca pod pseudonimem artystycznym Bonnie Tyler, od kilkudziesięciu lat mieszka w Albufeirze, kurorcie położonym na południu Portugalii. Bonnie Tyler zdobyła popularność w 1977 roku dzięki piosence "It’s a Heartache". Sześć lat później na szczyty światowych list przebojów trafił jej singiel "Total Eclipse of the Heart", a w 1984 roku - utwór "Holding Out for a Hero".

mbd/wka / polsatnews.pl / PAP