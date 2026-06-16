Monika Silva Koniuszek, znana w Ekwadorze jako Monika Silva, od lat mieszkała w prowincji Santa Elena. Była prezeską fundacji La Integridad, aktywistką antykorupcyjną i obrończynią lokalnych społeczności. Zajmowała się m.in. nagłaśnianiem kontrowersji wokół sprzedaży gruntów w rejonie Manglaralto i La Libertad oraz krytykowała sposób zarządzania majątkiem publicznym.

Jej ciało odnaleziono 8 czerwca w domu w Montañicie. Według lokalnych mediów miał je znaleźć partner kobiety. Dzień później ekwadorska prokuratura poinformowała o rozpoczęciu dochodzenia.

Śmierć Polki w Ekwadorze. Bliscy nie wierzą w hipotezę śledczych

Sprawa od początku budziła emocje. Minister spraw wewnętrznych Ekwadoru John Reimberg przekazał, że jedną z rozważanych hipotez jest samobójstwo. Wypowiedź padła jednak jeszcze przed poznaniem pełnych wyników sekcji zwłok, co wywołało sprzeciw bliskich, przyjaciół i części lokalnych dziennikarzy.

Według osób znających aktywistkę ta wersja nie pasuje do okoliczności jej śmierci. W ekwadorskich mediach wskazywano m.in. na ślad uderzenia w głowę przed śmiercią, plamę krwi w jednym z pomieszczeń, garnek z jedzeniem pozostawiony na wolnym ogniu oraz klucze znajdujące się po zewnętrznej stronie drzwi.

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Jak wskazuje Leyenda Urbana, ekwadorska dziennikarka zajmująca się sprawą, wątpliwości budził także fakt, że córki Moniki Silvy Koniuszek zostały w szkole. Jak podkreślali jej znajomi, kobieta codziennie je odprowadzała i odbierała. Tego dnia tak się nie stało.

Media podawały również, że aktywistka miała wysłać do partnera wiadomość: "Dzień dobry, mój kochany". Minister spraw wewnętrznych miał interpretować ją jako pożegnanie. Bliscy Polki przekonują jednak, że taka interpretacja jest zbyt daleko idąca.

Ludzie wyszli na ulice. W Manglaralto zapłonęły świece dla Polki

Po śmierci aktywistki mieszkańcy Manglaralto zebrali się na czuwaniu i cichym proteście. W parku zapłonęły świece, a uczestnicy domagali się pełnego wyjaśnienia sprawy. - Ona nie mogła popełnić samobójstwa. Była matką dwóch małych dziewczynek, które bardzo kochała - mówiła jedna z mieszkanek, cytowana przez lokalne media.

Mieszkańcy podkreślali też, że aktywistka miała wcześniej informować o groźbach. Dlatego domagają się, by śledztwo nie zakończyło się na najprostszej hipotezie, ale objęło także jej działalność publiczną i sprawy, które nagłaśniała.

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Monika Silva Koniuszek w mediach społecznościowych przedstawiała się jako aktywistka antykorupcyjna, obrończyni Pachamamy i grup wrażliwych. W opisie jej profilu w serwisie X widniały słowa: "Nie trzeba urodzić się w Ekwadorze, by go kochać i bronić tego, co słuszne". Dla osób, które znały jej działalność, te słowa stały się po jej śmierci symbolem.

"Dotrzymała słowa. I to jest godne podziwu. Jedno jest pewne: nikt nie zapomni Polki, która kochała Ekwador tak, jakby się tam urodziła. Jedynym możliwym sposobem, by jej podziękować, jest doprowadzenie do sprawiedliwości" - zaapelowała Leyenda Urbana.

Międzynarodowe śledztwo ws. śmierci Polski. Korupcja pod lupą

Do sprawy włączyła się Delegatura Unii Europejskiej. Ponieważ Monika Silva Koniuszek była obywatelką Polski, UE zaapelowała o szybkie, niezależne, wyczerpujące i przejrzyste śledztwo, które ma wyjaśnić okoliczności jej śmierci oraz doprowadzić do odpowiedzialności osób winnych, jeśli doszło do przestępstwa.

Do apelu przyłączyła się również Polska. Według lokalnych doniesień polskie służby konsularne monitorują sprawę, a przedstawiciele konsulatu pojawili się w Montañicie.

Ekwadorska prokuratura zwróciła się o współpracę międzynarodową. Chodzi m.in. o udział zagranicznych ekspertów i zabezpieczenie dowodów. Przedstawiciele organizacji praw człowieka wskazywali, że ciało Polki ma zostać przewiezione w taki sposób, by zachować ewentualne ślady potrzebne do dalszych badań.

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Stanowisko zajęła także Międzyamerykańska Komisja Praw Człowieka. CIDH wezwała państwo ekwadorskie do przeprowadzenia dokładnego śledztwa i ustalenia, czy śmierć Moniki Silvy Koniuszek mogła mieć bezpośredni związek z jej publicznymi doniesieniami o korupcji.

To jeden z kluczowych wątków sprawy. W ostatnich miesiącach aktywistka nagłaśniała m.in. domniemaną nielegalną sprzedaż 93 hektarów ziemi w La Libertad. Według jej ustaleń za transakcją miał stać były burmistrz Otto Vera, obecnie wiceprzewodniczący Zgromadzenia Narodowego. W styczniu 2026 roku Silva ujawniła także nazwiska radnych, którzy według niej mogli być powiązani z tą sprawą. Lokalne media przypominają, że wcześniej zginęły już dwie osoby związane z tematami, które poruszała aktywistka.