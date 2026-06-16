Słowa Sikorskiego "nie licują z powagą państwa". Prokuratura podjęła decyzję
"Wypowiedź Radosława Sikorskiego uchybia standardom kulturalnej komunikacji i dobrym obyczajom oraz nie licuje z powagą państwa" - podała Prokuratura Okręgowa w Warszawie, komentując nazwanie Antoniego Macierewiecza "świrem" przez szefa polskiej dyplomacji. Mimo takiej diagnozy śledczy odmówili wszczęcia dochodzenia w sprawie zniesławienia posła PiS.
Prokuratura Okręgowa w Warszawie odmówiła wszczęcia dochodzenia w sprawie zniesławienia Antoniego Macierewicza. 13 marca, podczas obrad Sejmu, Radosław Sikorski nazwał polityka PiS "świrem".
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"Oczywiście, wypowiedź Radosława Sikorskiego uchybia standardom kulturalnej komunikacji i dobrym obyczajom oraz nie licuje z powagą państwa. Nie jest to jednak wystarczający argument, by twierdzić, że interes całego społeczeństwa czy też potrzeba ochrony praworządności wymagają, by prokurator zajmował się sprawą nazwania Antoniego Macierewicza 'świrem'" - przekazał prokurator Antoni Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
Sikorski nazwał Macierewicza "świrem". Jest decyzja prokuratury
Śledczy ocenili, że wiele do życzenia podczas obrad Sejmu miało także pozostawiać zachowanie Macierewicza.
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"Zachowanie pokrzywdzonego w tym dniu obrad również nie daje się żadną miarą pogodzić z powagą państwa, a Marszałek Sejmu, mimo dostrzeżenia tych okoliczności, nie uznał za stosowne skorzystać z przysługujących mu instrumentów prawnych służących utrzymaniu porządku na sali sejmowej" - podała prokuratura.
Na decyzję o odmowie wpłynęło także "bogate dotychczasowe doświadczenie sądowe" Antoniego Macierewicza, które w ocenie śledczych dowiodło, że może on dochodzić swoich praw z oskarżenia prywatnego.
Prokuratura: wypowiedź szefa polskiej dyplomacji "uchybia standardom"
Radosław Sikorski nazwał Antoniego Macierewicza "świrem" podczas sejmowej debaty dotyczącej prezydenckiego weta do ustawy o SAFE. Szef MSZ przypomniał podczas wystąpienia decyzje podejmowane przez Macierewicza, gdy ten był ministrem obrony narodowej w rządzie Prawa i Sprawiedliwości.
- Antek, świrze! Gdzie są caracale? Gdzie są mistrale za 1 euro? Gdzie dowody na zamach smoleński? - mówił w marcu Sikorski.
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