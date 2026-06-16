Ryszard Petru zakłada nową partię. Nazwał ją wstępnie "Konfederacja light"

Ryszard Petru zwrócił uwagę, że wspólny start PSL i Platformy Obywatelskiej w najbliższych wyborach jest bardzo prawdopodobny. Dowodem na zacieśniającą się współpracę obu partii - zdaniem polityka - było wystawienie wspólnej kandydatki na prezydenta Krakowa. - To oznacza, że na scenie politycznej tworzy się naturalne miejsce na nowe ugrupowanie - wskazał w rozmowie z Marcinem Fijołkiem.

Nowa partia Ryszarda Petru. Chce odebrać wyborców Konfederacji

Jego projekt polityczny ma celować w wyborców o poglądach wolnościowych i prorynkowych, którzy czują się zawiedzeni obecną polityką gospodarczą rządu, ale jednocześnie nie akceptują radykalizmu prawicy. Petru należy obecnie do klubu Centrum, który powstał w lutym po rozłamie w partii Polska 2050 spowodowanym wybraniem Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz na przewodniczącą tego ugrupowania.

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- Chodzi o formację bardzo wolnościową, która zabierałaby tlen Konfederacji, a jednocześnie byłaby proeuropejska. Dzisiaj wyborcy, którzy mają pretensje do rządu o brak działań na rzecz przedsiębiorczości, a jednocześnie mierzi ich ostra, antyunijna retoryka Konfederacji, nie mają na kogo głosować. Często mówią: "A jednak zagłosuję na Konfederację" - tłumaczył Petru.

Jak uściślił, "chodzi o to, aby zaproponować im alternatywę, którą roboczo nazywam 'Konfederacją light'". - Czyli partię wolnościową, prorynkową, do bólu pragmatyczną gospodarczo, a przy tym proeuropejską i pozbawioną ksenofobii - wskazywał.

Ryszard Petru, zakładając partię, chce mobilizować rząd do pracy

Polityk podkreślał, że powstanie nowej formacji nie oznacza konfliktu w koalicji. Nowa inicjatywa ma mieć charakter wyłącznie mobilizujący dla rządu. Według Petru przykładem jest Lewica, która mimo posiadania małego klubu parlamentarnego, potrafi "skutecznie walczyć o swoje postulaty".

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Jak uznał, takie działanie nie ma charakteru antyrządowego, lecz jest naturalną formą politycznego "przeciskania się" wewnątrz koalicji. - W ramach koalicji możemy się merytorycznie nie zgadzać. Nie powinniśmy ze sobą walczyć, ale możemy się nawzajem bodźcować i właśnie taką ofertę chciałbym złożyć - zaznaczył.





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Petru stoi na stanowisku, że "jeżeli po naszej stronie nie powstanie tego typu formuła", jaką planuje, "to ten elektorat zgarnie Konfederacja". - A to może oznaczać przegrane wybory całej Koalicji 15 Października - przestrzegł.

Jak Petru chce nazwać partię?

Petru pytany, czy zamierza bezpośrednio konfrontować się z liderami Konfederacji, Sławomirem Mentzenem i Krzysztofem Bosakiem, chociażby poprzez pojawianie się na ich wiecach, stwierdził, że "to byłoby fantastyczne". - Nie sądzę jednak, żeby się na to zgodzili, bo nic na tym nie zyskują - dodał.

Dopytywany przez dziennikarza Polsat News o oficjalną nazwę nowego ugrupowania, Petru nie chciał go zdradzać, choć przyznał, że robocza nazwa - "Konfederacja light" - ma swoje zalety. - Oczywiście to nie będzie oficjalna nazwa żadnego ugrupowania, ale ma tę ogromną zaletę, że dzięki niej każdy od razu rozumie, o co chodzi - powiedział.