Prezydent Poznania obrzucony ciastem. "Nie boję się ataku"

Mieszkaniec, który zaatakował ciastem prezydenta Jaśkowiaka, został wyprowadzony z sali obrad. Swoje działanie uzasadniał działaniami polityka.

- Pan chce mieszkania komunalne oddać prywatnemu deweloperowi, który kupił osiedle Maltańskie, nasze mieszkania komunalne. Pan chce sprzedać nas, Poznaniaków - krzyczał.

- To jest wotum nieufności Poznaniaków dla pana prezydenta Jaśkowiaka. Na to właśnie dzisiaj zasługuje - dodał.

Jaśkowiak zaatakowany ciastem. "Pan chce nas sprzedać"

- Oczywiście nie boję się ataku ani takiego, ani ataku nożem, ani pistoletem. Ale jeżeli nie zrobimy dziś czegoś, żeby taką hołotę wyprowadzić z urzędu i nie pozwolić im na taką agresję - stwierdził bezpośrednio po ataku Jaśkowiak.

Zapytany przez jedną z dziennikarek o to, dlaczego nazywa mieszkańców nazywa w ten sposób odpowiedział: To nie mieszkaniec. Ktoś, kto atakuje fizycznie na sesji rady miasta urzędnika państwowego, to jest przekroczenie wszelkich granic.

- Można mieć różne poglądy, ale atak fizyczny na pracownika samorządu i zrobienie tego podczas sesji jest absolutnie przekroczeniem wszelkich granic - stwierdził Jaśkowiak.

We wtorek podczas sesji Rady Miasta Poznania ma zostać przegłosowane m.in. absolutorium dla władz samorządu. Jaśkowiak przedstawił w jej trakcie raport o stanie miasta.