Prezydent Poznania obrzucony ciastem. "Nie boję się ataku"

Polska

Podczas sesji poznańskiej rady miasta jeden z mieszkańców zaatakował ciastem prezydenta Jacka Jaśkowiaka. Sprawca zarzucał politykowi, że chce "oddać mieszkania komunalne prywatnemu deweloperowi". Bezpośrednio po zdarzeniu Jaśkowiak powiedział, że "nie boi się żadnego ataku", a atakującego nazwał "hołotą".

Mężczyzna w garniturze i okularach z białą substancją na ramieniu
WTK
Jacek Jaśkowiak został zaatakowany podczas sesji rady miasta

Mieszkaniec, który zaatakował ciastem prezydenta Jaśkowiaka, został wyprowadzony z sali obrad. Swoje działanie uzasadniał działaniami polityka.

 

- Pan chce mieszkania komunalne oddać prywatnemu deweloperowi, który kupił osiedle Maltańskie, nasze mieszkania komunalne. Pan chce sprzedać nas, Poznaniaków - krzyczał.

 

- To jest wotum nieufności Poznaniaków dla pana prezydenta Jaśkowiaka. Na to właśnie dzisiaj zasługuje - dodał.

Jaśkowiak zaatakowany ciastem. "Pan chce nas sprzedać"

- Oczywiście nie boję się ataku ani takiego, ani ataku nożem, ani pistoletem. Ale jeżeli nie zrobimy dziś czegoś, żeby taką hołotę wyprowadzić z urzędu i nie pozwolić im na taką agresję - stwierdził bezpośrednio po ataku Jaśkowiak.

 

Zapytany przez jedną z dziennikarek o to, dlaczego nazywa mieszkańców nazywa w ten sposób odpowiedział: To nie mieszkaniec. Ktoś, kto atakuje fizycznie na sesji rady miasta urzędnika państwowego, to jest przekroczenie wszelkich granic.

 

 

- Można mieć różne poglądy, ale atak fizyczny na pracownika samorządu i zrobienie tego podczas sesji jest absolutnie przekroczeniem wszelkich granic - stwierdził Jaśkowiak.

 

We wtorek podczas sesji Rady Miasta Poznania ma zostać przegłosowane m.in. absolutorium dla władz samorządu. Jaśkowiak przedstawił w jej trakcie raport o stanie miasta.

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Jakub Pogorzelski / wka / polsatnews.pl
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JACEK JAŚKOWIAKPOLSKAPOZNAŃ

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