Policyjna obława w Małopolsce. Trwają poszukiwania 19-latka

- 19-latkowie spotkali się po godz. 22:00. Pomiędzy nimi prawdopodobnie doszło do sprzeczki, w trakcie której mężczyzna miał zaatakować kobietę, powodując u niej obrażenia, a następnie pieszo oddalił się z miejsca zdarzenia. Niestety, pomimo podjętej akcji ratunkowej życia 19-latki nie udało się uratować - powiedziała na antenie Polsat News asp. szt. Jolanta Batko z KPP w Limanowej.

Poszukiwany do ataku użył niebezpiecznego narzędzia. Do tragedii doszło na terenie gminy Mszana Dolna w powiecie limanowskim (woj. małopolskie).

Mszana Dolna. Tragiczny finał spotkania. Trwa obława na sprawcę zabójstwa

Jak przekazano w komunikacie limanowskiej policji, poszukiwany to były partner zmarłej 19-latki Kacper Wójtowicz. Funkcjonariusze opublikowali zdjęcie poszukiwanego, zaapelowali także o kontakt z numerem alarmowym 112 lub policją osób które mogą pomóc w złapaniu mężczyzny.

"W działania zaangażowani są policjanci pionu kryminalnego, funkcjonariusze oddziałów prewencji, przewodnicy psów służbowych oraz grupy poszukiwawcze. W akcję włączeni zostali również policjanci z sąsiednich jednostek. W rejonie prowadzone są kontrole pojazdów, rozstawiono punkty blokadowe, a teren jest sprawdzany z wykorzystaniem dronów" - dodano.

Asp. szt. Jolanta Batko poinformowała, że poszukiwania są prowadzone na "bardzo dużym, leśnym masywnym terenie". Przyczyna tragedii jest przedmiotem śledztwa.